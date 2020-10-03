Пандемія COVID-19: Париж оголошено зоною найвищої небезпеки

Уряд Франції оголосив Париж і частину його передмістя зоною з найвищою небезпекою щодо поширення коронавірусу. Про це ввечері неділі, 4 жовтня, повідомила пресслужба прем'єр-міністра Франції Жана Кастекса. Згідно з повідомленням, це означає істотне посилення протиепідемічних заходів.

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Так, у столиці та окремих частинах передмістя знову мусять закритися бари й кав'ярні, а ресторанам дозволять працювати лише за умови дотримання жорстких протиепідемічних норм. Посилення обмежень триватиме поки що два тижні, передає інформагенція AFP.

У понеділок, 5 жовтня, мерія Парижа разом з керівництвом поліції мають детальніше повідомити про ці заходи. Дотепер барам дозволялося працювати до 22:00.

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Згідно з опитуванням, результати якого наводить мовник BFM, 61 відсоток жителів Парижа та столичного регіону підтримують повне закриття барів. Нині у Франції спостерігається стрімке зростання темпів поширення коронавірусу - 3 жовтня влада повідомила про виявлення майже 17 тисяч нових випадків інфікування коронавірусом, що стало абсолютним рекордом від початку пандемії. Крім того, число смертей пацієнтів з COVID-19 зросло до майже 32,2 тисячі, тож Франція вважається однією з тих країн Європи, що найбільше постраждали від коронавірусу.

За даними влади, 4 жовтня в Парижі так званий показник захворюваності перевищив позначку в понад 250 випадків на 100 тисяч жителів. Повідомляється, що натепер 30 відсотків відділень інтенсивної терапії в столиці зайняті пацієнтами з коронавірусом.

Нагадаємо, днями через стрімкі темпи поширення коронавірусу уряд Іспанії ізолював Мадрид та частину передмістя столиці від решти країни, а у Чехії запровадили режим надзвичайного стану.