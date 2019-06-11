 До Одеси прибувають учасники військових навчань Sea Breeze | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.06.2019

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Новини

До Одеси прибувають учасники військових навчань Sea Breeze

У міністерстві оборони України повідомили про прибуття до Одеси особового складу, техніки та обладнання для проведення військових маневрів Sea Breeze 2019. Навчання розпочнуться 1 липня.

Sea Breeze

Військові кораблі під час навчань Sea Breeze (архівне фото)

На півдні України завершується підготовка до проведення цьогорічних військових маневрів Sea Breeze 2019. У неділю, 30 червня, пресслужба міністерства оборони України повідомила про прибуття до Одеси численних військово-транспортних літаків країн-членів НАТО, які доставляють особовий склад, техніку та спорядження для проведення навчань.

Крім того, до Одеського порту вже прибув один із новітніх допоміжних десантних кораблів американських військово-морських сил (ВМС) - USNS Yuma. До кінця дня до Одеси має також прийти ще один бойовий корабель ВМС США - есмінець Carney. Напередодні він увійшов до акваторії Чорного моря, передає агенція новин "Інтерфакс-Україна".

Загалом очікується, що в цьогорічних навчаннях Sea Breeze візьмуть участь кораблі ВМС США, України, Болгарії, Румунії, Туреччини, а також Грузії. Крім того, поблизу Одеси розгортається польовий табір, де перебувають морські піхотинці. Самі маневри розпочнуться 1 липня.

Щорічні військові багатонаціональні навчання Sea Breeze проводяться з 1997 року. Організаторами виступають Україна та США, нагадує пресцентр міністерства оборони України.

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