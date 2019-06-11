До Одеси прибувають учасники військових навчань Sea Breeze

У міністерстві оборони України повідомили про прибуття до Одеси особового складу, техніки та обладнання для проведення військових маневрів Sea Breeze 2019. Навчання розпочнуться 1 липня.
На півдні України завершується підготовка до проведення цьогорічних військових маневрів Sea Breeze 2019. У неділю, 30 червня, пресслужба міністерства оборони України повідомила про прибуття до Одеси численних військово-транспортних літаків країн-членів НАТО, які доставляють особовий склад, техніку та спорядження для проведення навчань.
Крім того, до Одеського порту вже прибув один із новітніх допоміжних десантних кораблів американських військово-морських сил (ВМС) - USNS Yuma. До кінця дня до Одеси має також прийти ще один бойовий корабель ВМС США - есмінець Carney. Напередодні він увійшов до акваторії Чорного моря, передає агенція новин "Інтерфакс-Україна".
Загалом очікується, що в цьогорічних навчаннях Sea Breeze візьмуть участь кораблі ВМС США, України, Болгарії, Румунії, Туреччини, а також Грузії. Крім того, поблизу Одеси розгортається польовий табір, де перебувають морські піхотинці. Самі маневри розпочнуться 1 липня.
Щорічні військові багатонаціональні навчання Sea Breeze проводяться з 1997 року. Організаторами виступають Україна та США, нагадує пресцентр міністерства оборони України.
У маневрах Sea Breeze, які стартують у Чорному морі, візьмуть участь до 2500 військовослужбовців України, США та країн НАТО. На відкритті навчань очікують Арсенія Яценюка. (31.08.2015)