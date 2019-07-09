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Sea Breeze 2019 - військово-морські навчання у Чорному морі, які розпочалися 1 липня 2019 року. Вони відбуваються у північно-західній частині акваторії Чорного моря і в районі дельти Дунаю. У навчаннях, крім ВМС США і України, беруть участь також кораблі Болгарії, Румунії, Туреччини та Грузії. Загалом у них задіяно близько 900 військовослужбовців із 19 країн. Маневри, організовані Україною та США, проводяться з 1997 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.