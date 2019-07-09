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Sea Breeze 2019

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Sea Breeze 2019".

Sea Breeze 2019 - військово-морські навчання у Чорному морі, які розпочалися 1 липня 2019 року. Вони відбуваються у північно-західній частині акваторії Чорного моря і в районі дельти Дунаю. У навчаннях, крім ВМС США і України, беруть участь також кораблі Болгарії, Румунії, Туреччини та Грузії. Загалом у них задіяно близько 900 військовослужбовців із 19 країн. Маневри, організовані Україною та США, проводяться з 1997 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Sea Breeze 2019: не провокація, а фактор стримування (відео)

Sea Breeze 2019: не провокація, а фактор стримування (відео) 09.07.2019

Чи готові США захистити Україну, навіщо потрібні міжнародні навчання Sea Breeze 2019 та яка роль Росії? Про це ексклюзивне інтерв'ю DW командира есмінця USS Carney українського походження Дагласа Рено.

Sea Breeze-2019: есмінець США під час військових навчань (відео)

Sea Breeze-2019: есмінець США під час військових навчань (відео) 08.07.2019

Під час міжнародних військових навчань Sea Breeze-2019 DW вийшла в море на есмінці USS Carney і побачила, як відбуваються маневри НАТО та України під наглядом Росії. Репортаж DW про американських моряків у Чорному морі.

Росія перешкоджала Sea Breeze 2019 - Ігор Воронченко (08.07.2019) 08.07.2019

Sea Breeze 2019 - спільним військовим навчанням українців з НАТО - перешкодили росіяни. Командувач Військово-морських сил ЗСУ Ігор Воронченко заявив, що авіація Чорноморського флоту РФ відпрацьовувала маневри по українських кораблях. Докладніше у ексклюзиві DW.

Sea Breeze 2019: чи захистять США Україну - інтерв’ю з командуванням есмінця США (05.07.2019) 05.07.2019

У навчаннях Sea Breeze 2019 бере участь один з найбільш оснащених есмінців 6-го флоту США USS Carney. Серед його командорів - 39-ти річний Даглас Рено, який має українське походження. Чи готові американці встати на захист України, де сто років тому жили його родичі? Ексклюзивне інтерв’ю DW.

Sea Breeze-2019: есмінець США під час військових навчань (05.07.2019) 05.07.2019

Під час міжнародних військових навчань Sea Breeze-2019 DW вийшла в море на есмінці USS Carney та побачила, як відбуваються маневри НАТО, України та союзників під наглядом збройних сил Росії. Репортаж DW про навчання та життя американських моряків у Чорному морі.

У Чорному морі одночасно проходять військові навчання Росії і НАТО

У Чорному морі одночасно проходять військові навчання Росії і НАТО 05.07.2019

Чорноморський флот РФ проводить маневри на тлі 12-денних навчань НАТО Sea Breeze. Кореспондентка DW повідомляє про безперервне слідування російських кораблів і авіації за натовськими.
План військових маневрів Sea Breeze 2019 змінили через дії РФ - Київ

План військових маневрів Sea Breeze 2019 змінили через дії РФ - Київ 01.07.2019

Дії Росії в акваторії Чорного моря змусили змінити план українсько-американських військових навчань Sea Breeze 2019, повідомили в Держприкордонслужбі.
В Чорному морі починаються американо-українські навчання Sea Breeze

В Чорному морі починаються американо-українські навчання Sea Breeze 01.07.2019

У навчаннях візьмуть участь кораблі ВМС США, України, Болгарії, Румунії, Туреччини та Грузії. Загалом в маневрах задіяні близько 900 військовослужбовців.
До Одеси прибувають учасники військових навчань Sea Breeze

До Одеси прибувають учасники військових навчань Sea Breeze 30.06.2019

У міністерстві оборони України повідомили про прибуття до Одеси особового складу, техніки та обладнання для проведення військових маневрів Sea Breeze 2019. Навчання розпочнуться 1 липня.