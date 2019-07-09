Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Sea Breeze 2019".
Sea Breeze 2019 - військово-морські навчання у Чорному морі, які розпочалися 1 липня 2019 року. Вони відбуваються у північно-західній частині акваторії Чорного моря і в районі дельти Дунаю. У навчаннях, крім ВМС США і України, беруть участь також кораблі Болгарії, Румунії, Туреччини та Грузії. Загалом у них задіяно близько 900 військовослужбовців із 19 країн. Маневри, організовані Україною та США, проводяться з 1997 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Sea Breeze 2019 - спільним військовим навчанням українців з НАТО - перешкодили росіяни. Командувач Військово-морських сил ЗСУ Ігор Воронченко заявив, що авіація Чорноморського флоту РФ відпрацьовувала маневри по українських кораблях. Докладніше у ексклюзиві DW.
У навчаннях Sea Breeze 2019 бере участь один з найбільш оснащених есмінців 6-го флоту США USS Carney. Серед його командорів - 39-ти річний Даглас Рено, який має українське походження. Чи готові американці встати на захист України, де сто років тому жили його родичі? Ексклюзивне інтерв’ю DW.
Під час міжнародних військових навчань Sea Breeze-2019 DW вийшла в море на есмінці USS Carney та побачила, як відбуваються маневри НАТО, України та союзників під наглядом збройних сил Росії. Репортаж DW про навчання та життя американських моряків у Чорному морі.