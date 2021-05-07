 До кінця року в Україну доставлять 42 мільйони доз вакцини - Степанов | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.05.2021

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Новини

До кінця року в Україну доставлять 42 мільйони доз вакцини - Степанов

Крім законтрактованих, до кінця року Україні потрібно ще близько п'яти мільйонів доз вакцини, повідомив очільник МОЗ України Максим Степанов.

Максим Степанов

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов повідомив, що Україна підписала контакти про постачання 42 мільйонів доз вакцини від коронавірусу до кінця поточного року і потрібно ще близько п'яти мільйонів доз. Про це очільник МОЗ заявив у п'ятницю, 7 травня, в ефірі програми "Сьогодні ввечері" на телеканалі "Україна 24".

"Якщо подивитися на ту кількість доз, яку ми законтрактували, я наголошую, саме законтрактували, де у нас сплачені кошти, разом із COVAX, то у нас зараз 42 мільйони доз вакцин, які вже підписані, це все поставки цього року", - розповів міністр.

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Також Степанов зазначив, що "потрібно ще близько 5 мільйонів доз". "У нас є відповідні пропозиції, зокрема від Serum Institute, зі збільшення доз вакцини Novavax, і також є пропозиція щодо Sinovac. Зараз вирішуємо терміни поставки", - додав міністр.

Раніше цього дня Степанов повідомив, що від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено понад 821 770 тисячі людей, з них першу дозу отримали 821 768 осіб, а завершили вакцинацію, тобто отримали дві дози, 428 осіб.

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