До кінця року в Україну доставлять 42 мільйони доз вакцини - Степанов

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов повідомив, що Україна підписала контакти про постачання 42 мільйонів доз вакцини від коронавірусу до кінця поточного року і потрібно ще близько п'яти мільйонів доз. Про це очільник МОЗ заявив у п'ятницю, 7 травня, в ефірі програми "Сьогодні ввечері" на телеканалі "Україна 24".

"Якщо подивитися на ту кількість доз, яку ми законтрактували, я наголошую, саме законтрактували, де у нас сплачені кошти, разом із COVAX, то у нас зараз 42 мільйони доз вакцин, які вже підписані, це все поставки цього року", - розповів міністр.

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Також Степанов зазначив, що "потрібно ще близько 5 мільйонів доз". "У нас є відповідні пропозиції, зокрема від Serum Institute, зі збільшення доз вакцини Novavax, і також є пропозиція щодо Sinovac. Зараз вирішуємо терміни поставки", - додав міністр.

Раніше цього дня Степанов повідомив, що від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено понад 821 770 тисячі людей, з них першу дозу отримали 821 768 осіб, а завершили вакцинацію, тобто отримали дві дози, 428 осіб.