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Донецьк

Донецьк - місто на сході України, адміністративний центр Донецької області.

Донець є адміністративним центром Донецької області. Під час війни на Донбасі місто опинилось під контролем проросійських сепаратистів. Верховна Рада України визнала Донецьк тимчасово окупованою територією.

Війна, мобілізація, призов: як Донецьк переживає вторгнення Росії в Україну

Війна, мобілізація, призов: як Донецьк переживає вторгнення Росії в Україну 26.04.2022

Напередодні повномасштабної російської агресії в Україну в сепаратистських "республіках" Донбасу оголосили загальну мобілізацію. До чого вона призвела, DW розповіли жителі регіону.

Футболісти "Шахтаря Донецьк" про війну в Україні (21.04.2022) 21.04.2022

Футбольний клуб "Шахтар Донецьк" змушений тікати від війни уже вдруге. Футболісти змогли виїхати з країни на початку квітня за спеціальним дозволом. Свою місію бачать у тому, щоб привертати увагу світу до війни в Україні. 
Військовий аналітик про битву на Донбасі: настав вирішальний етап війни

Військовий аналітик про битву на Донбасі: настав вирішальний етап війни 20.04.2022

Росія почала наступ на Донбасі, сконцентрувавши у цьому регіоні значні сили. Про сценарії битви та її вплив на перебіг війни DW поговорила з німецьким військовим експертом.

Поверніть мені моє життя. Історія української біженки в Німеччині (09.04.2022) 09.04.2022

Тетяна тікає від російських окупантів не вперше. У 2014-му вона мусила залишити Донецьк. А тепер через війну вона була вимушена покинути й Київ. У документальному фільмі DW дівчина розмірковує про своє минуле, родину, біженство, а також про українську ідентичність.
Війна в Україні - 15.03.2022 (фотохроніка)

Війна в Україні - 15.03.2022 (фотохроніка) 15.03.2022

Двадцятий день. Фотохроніка війни в Україні.
Війна в Україні - 15.03.2022

Війна в Україні - 15.03.2022 15.03.2022

Двадцятий день. Фотохроніка війни в Україні.
НАТО: Росія має негайно вивести війська з України

НАТО: Росія має негайно вивести війська з України 22.02.2022

Донецьк і Луганськ є частиною України, заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг. Він заявив, що Росія намагається створити привід для повторного вторгнення в Україну.
РНБО: Є великий ризик провокацій з боку РФ на Донбасі

РНБО: Є великий ризик провокацій з боку РФ на Донбасі 18.02.2022

Олексій Данілов попереджає про загрозу провокацій на непідконтрольному Донбасі, як-то підриву будинків чи автобусів, щоб звинуватити в них Україну та для ескалації ситуації.

Співробітники місії ОБСЄ залишають Україну

Співробітники місії ОБСЄ залишають Україну 14.02.2022

В ОБСЄ повідомили, що деякі країни відкликають своїх представників зі Спеціальної моніторингової місії в Україні. Водночас сама місія продовжить працювати.

Американські співробітники місії ОБСЄ виїздять з Донецька - Reuters

Американські співробітники місії ОБСЄ виїздять з Донецька - Reuters 13.02.2022

На тлі загрози нової російської агресії проти України американські співробітники місії ОБСЄ виїжджають з окупованого Донецька, повідомляє агенція Reuters.

Зеленський: В Донецьку і Криму буде проголошено новий Акт злуки України

Зеленський: В Донецьку і Криму буде проголошено новий "Акт злуки" України 22.01.2022

В Україні 22 січня відзначають День Соборності. Президент України з нагоди свята висловив упевненість, що новий "Акт злуки" України буде проголошено в Донецьку і Криму.

Жителі Донецька про переговори між Росією та Заходом (19.01.2022) 19.01.2022

Що думають у підконтрольному проросійським сепаратистам Донецьку про мирні переговори між Заходом та Росією, а також вірогідність вторгнення РФ? І чи хоче хтось возз'єднання України?

Переговори Росія-Захід очима українців на лінії фронту під Донецьком (14.01.2022) 14.01.2022

"Коли починають бомбити, ти біжиш городами і знаєш, де впасти", - розповідає Катерина. Її діти не знають, що таке жити без обстрілів. За 30 метрів від її саду проходить лінія фронту. Репортаж DW з околиць Донецька.
Суд взяв під варту екскерівника таємної в'язниці Ізоляція в ДНР

Суд взяв під варту екскерівника таємної в'язниці "Ізоляція" в "ДНР" 10.11.2021

Колишній керівник таємної в'язниці "Ізоляція" у підконтрольному проросійським сепаратистам Донецьку Денис Куликовський визнав провину в інкримінованих злочинах і сам попросив посадити його в тюрму задля безпеки.
Поліція України встановила причетних до катувань у в'язниці Ізоляція в ДНР

Поліція України встановила причетних до катувань у в'язниці "Ізоляція" в "ДНР" 10.11.2021

Українська поліція встановила 45 осіб, які, ймовірно, причетні до катувань українців в таємній в'язниці "Ізоляція" в підконтрольному "ДНР" Донецьку. 166 утримуваних там раніше дали свідчення.
СБУ заявила про затримання ексглави таємної в'язниці Ізоляція в ДНР

СБУ заявила про затримання ексглави таємної в'язниці "Ізоляція" в "ДНР" 09.11.2021

У Києві затримали колишнього бойовика "ДНР" та керівника в'язниці "Ізоляція" в Донецьку, повідомили в СБУ. За даними спецслужби, чоловік безпосередньо брав участь у вбивствах та катуваннях полонених.
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