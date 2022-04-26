Поверніть мені моє життя. Історія української біженки в Німеччині (09.04.2022)

Тетяна тікає від російських окупантів не вперше. У 2014-му вона мусила залишити Донецьк. А тепер через війну вона була вимушена покинути й Київ. У документальному фільмі DW дівчина розмірковує про своє минуле, родину, біженство, а також про українську ідентичність.