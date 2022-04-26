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Донецьк - місто на сході України, адміністративний центр Донецької області.
Донець є адміністративним центром Донецької області. Під час війни на Донбасі місто опинилось під контролем проросійських сепаратистів. Верховна Рада України визнала Донецьк тимчасово окупованою територією.
Тетяна тікає від російських окупантів не вперше. У 2014-му вона мусила залишити Донецьк. А тепер через війну вона була вимушена покинути й Київ. У документальному фільмі DW дівчина розмірковує про своє минуле, родину, біженство, а також про українську ідентичність.
"Коли починають бомбити, ти біжиш городами і знаєш, де впасти", - розповідає Катерина. Її діти не знають, що таке жити без обстрілів. За 30 метрів від її саду проходить лінія фронту. Репортаж DW з околиць Донецька.