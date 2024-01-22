Обстріл Донецька: як реагують в Україні

Вранці 21 січня Донецьк, який перебуває під російською окупацією, зазнав чергових обстрілів. Під удар потрапив ринок у мікрорайоні Текстильник, де, за даними російської окупаційної влади, загинули 28 мешканців міста, ще 30 отримали поранення, серед яких діти.

"Під обстріл потрапив ринок "Сокіл" десь о 10 годині ранку. Там завжди багато людей, а в цей час особливо. Дивно, що там, де зазвичай також доволі багато військових, в момент обстрілу їх взагалі не було", - каже в розмові з DW мешканець Донецька, який посилається на слова своїх знайомих, котрі були неподалік від місця прильоту. Зі слів очевидців, розповідає далі співрозмовник DW, який попросив не вказувати його ім'я, було кілька вибухів, а місце вибуху схоже на приліт 82- чи 80-міліметрової міни. "Прильотів цих снарядів було багато по Донецьку, тому практика у людей велика. Міна не залишає вирву після себе, а вибухає і розлітається в різні боки", - каже він.

​Звинувачення в бік України

Очільник самопроголошеного утворення "Донецька народна республіка" Денис Пушилін звинуватив в обстрілі українську сторону. У своєму Telegram-каналі він написав, що по ринку Донецька було завдано удару зі ствольної артилерії калібром 152 мм і 155 мм начебто з Курахівського та Красногорівського напрямків.

Водночас у міністерстві закордонних справ Росії стверджують, що обстріл ринку був здійснений із реактивних систем залпового вогню із Авдіївки. Речниця МЗС Росії Марія Захарова назвала обстріл "варварським терористичним актом проти мирного населення Росії".

У ЗСУ кажуть, що не стріляли

Тим часом у ЗСУ заявляють про непричетність до обстрілу ринку в Донецьку. "Росіяни поширюють інформацію про удар по ринку в Донецьку. Відповідально заявляємо, що сили, які перебувають у підпорядкуванні ОСУВ "Таврія", у цьому випадку бойової роботи засобами ураження не вели", - заявив у Facebook об'єднаний пресцентр Сил оборони таврійського напрямку.

Раніше українська влада неодноразово заявляла, що завдає лише точних ударів, мінімізуючи наслідки для цивільних. Також лунали заяви про те, що росіяни самі обстрілюють Донецьк для дискредитації Києва. "Нам потрібно руйнувати три речі: паливні склади, склади з артилерійськими снарядами та оперативно-тактичні штаби", - коментував у серпні 2022 року обстріли Донецька радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

"Провокація для затримок зброї"

Обстріл Донецька назвали провокацією і в Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки - організації при міністерстві культури та інформаційної політики України. "Це вже не перша російська провокація саме проти мешканців Донецька з метою здобути політичні дивіденди", - наголошується в заяві Центру, оприлюдненій в його Telegram-каналі . Мета такої провокації, як стверджують в організації, - "заблокувати міжнародну допомогу Україні для відсічі російської агресії, звинувативши Київ у смерті цивільних".

У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки звернули увагу на те, що обстріл Донецька відбувся саме напередодні засідання Ради Безпеки ООН щодо постачання зброї Україні, яке було скликано на 22 січня за ініціативою Росії і в якому планує взяти участь міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, а також напередодні чергового засідання Контактної групи з питань оборони України, відомої також як формат "Рамштайн".

Казанський: Снаряди, які падають і вбивають в Україні, - результат війни РФ

В умовах війни DW не може перевірити достовірність даних про обстріли з незалежних джерел. Назвати винного у обстрілі ринку в Донецьку не береться і Денис Казанський - відомий український журналіст, блогер, автор двох книжок про Донбас. За його словами, район в який "прилетіло", знаходиться недалеко від міста Мар'їнка, і є фактично лінією фронту. "Туди прилітає регулярно з обох сторін. Тому що це - лінія фронту, яка перебуває під перехресними обстрілами", - каже він у розмові з DW. Однак точно можна стверджувати те, що всі снаряди, які падають і вбивають на території України, є результатом війни РФ, наголосив український блогер. "Все, що відбувається, - провина Володимира Путіна, його оточення, Кремля, Росії", - сказав Казанський.

Генсек ООН засудив обстріл Донецька

Тим часом Антоніу Гутерріша "рішуче засуджує всі напади на цивільне населення та цивільну інфраструктуру, зокрема сьогоднішній обстріл міста Донецька", йдеться у заяві, поширеній офісом голови міжнародної організації.