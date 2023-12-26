РФ захопила руїни Мар'їнки - аналітики DeepState

Російська армія фактично окупувала руїни міста Мар'їнка на Донеччині, повідомляє у вівторок, 26 грудня, аналітичний проєкт DeepState.

"Будемо чесні. По-перше, Мар'їнка повністю стерта з лиця землі, ворог захопив повні руїни, які без зупинки 22 місяці (не рахуючи бої до "повномасштабки") перебували під постійними штурмами та обстрілами", - йдеться у повідомленні.

Аналітики наголосили, що бої йдуть на північно-західних околицях міста і "говорити, що місто не окуповане, як мінімум, дивно". Вони також опублікували кадри боїв на західних околицях Мар'їнки, які "фактично свідчать про втрату міста". Так, зафіксований штурм окупантами посадки на західних околицях міста, де вони підняли прапор РФ навпроти знищеної в лютому Георгієвської церкви. На інших кадрах росіяни займають посадку західніше так званого "мехдвору", де один з бійців Сил оборони України відступає на південь по посадці.

DeepState прогнозує, що російська армія буде намагатися дійти до міста Курахове. "Зараз вони знаходяться в 11 кілометрах від міста. Чи безпечно там зараз - ні, чи було безпечно там рік тому - теж ні. Жителям краще евакуюватися з міста, якщо вони цього не зробили раніше", - попереджають аналітики.

ЗСУ заперечують заяву міноборони РФ про взяття Мар'їнки

25 грудня міністр оборони РФ Сергій Шойгу доповів президенту Володимиру Путіну, що російська армія взяла під контроль Мар'їнку. За його словами, цим війська РФ значно відсунули від Донецька артилерію Збройних сил України (ЗСУ) та отримали "додаткові можливості до подальших дій у цьому напрямі".

Того ж дня речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун заперечив втрату Мар'їнки. За його словами, українські військові знаходяться в адміністративних кордонах міста, і "говорити про повне захоплення Мар'їнки некоректно".

Бої за Мар'їнку, яка є практично передмістям Донецька, велися з перших тижнів російського вторгнення в Україну.