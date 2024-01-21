Обстріл Донецька: окупанти повідомляють про цивільні жертви

Під час обстрілу ринку в Донецьку загинули 25 людей, 20 поранено, повідомляють в самопроголошеному утворенні "ДНР".

Окупований з 2014 року російськими військами Донецьк вранці в неділю, 21 січня, зазнав артилерійського обстрілу, повідомляють представники призначеної РФ "влади". Згідно з інформацією, під удар потрапив ринок у мікрорайоні Текстильник.

За даними так званого "мера" Донецька Олексія Кулемзіна, унаслідок обстрілу загинули 18 жителів міста, ще 13 зазнали поранення. Водночас так званий "глава" самопроголошеного утворення "Донецька народна республіка" Денис Пушилін повідомляє про 25 загиблих і 20 поранених.

Крім того, як стверджує Кулемзін, український безпілотник нібито вдарив по Куйбишевському району міста.

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Окупанти звинувачують в атаці ЗСУ

Обстріл Донецька окупанти закидають Збройним силам України. Наразі представники України інформацію про атаки на Донецьк не коментували. Раніше українська влада неодноразово заявляла, що завдає лише точних ударів, мінімізуючи наслідки для цивільних.Також лунали заяви про те, що росіяни самі обстрілюють Донецьк для дискредитації Києва.

"Безглуздо нам завдавати ударів по якихось заходах у Донецьку. Нам потрібно руйнувати три речі: паливні склади, склади з артилерійськими снарядами та оперативно-тактичні штаби", - коментував у серпні 2022 року обстріли Донецька радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

В умовах війни DW не може перевірити достовірність даних про обстріли з незалежних джерел.

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