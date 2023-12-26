Залужний: Мар'їнки не існує, а за містом є оборонний рубіж

Станом на сьогодні Мар'їнки фактично не існує. Збройні сили України поки знаходяться на околиці міста, але підготували оборонний рубіж за його межами, заявив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Станом на сьогодні міста Мар'їнка фактично не існує, тому Збройні сили України відійшли на околиці населеного пункту та обладнали оборонні рубежі за його межами. Про це у вівторок, 26 грудня, на брифінгу у Києві заявив головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) Валерій Залужний.

"Ми захищаємо кожен клаптик нашої землі. Але життя наших бійців нам важливіше. Наші війська ще знаходяться у північній частині, наші війська підготували оборонний рубіж поза цим населенним пунктом, але я можу сказати, що цього населеного пункту вже не існує", - зазначив Залужний.

За його словами, методика наступальних дій російської армії в районі Мар'їнки була такою ж, як у Бахмуті - “знищується вулиця за вулицею, квартал за кварталом, закопуються наші бійці, після того маємо те, що маємо”.

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Також Залужний зазначив, що ЗСУ оборонятимуть той чи інший населений пункт стільки, скільки буде сил, а якщо сил буде недостатньо, а військове керівництво буде бачити, що краще зберегти людей, то таке рішення буде прийнято, "а потім відвоюємо це".

"Те, що ми зараз відійшли на околиці Мар'їнки, а в деяких місцях обладнали позиції за Мар'їнкою, мені здається, що в цьому немає нічого такого, що може визвати суспільний резонанс. Війна. На жаль, вона така", - сказав головнокомандувач ЗСУ.

Нагадаємо, напередодні, 25 грудня, міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу під час доповіді президенту Володимиру Путіну заявив, що російська армія взяла під контроль Мар'їнку. Проте ввечері того ж дня речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун заявив про те, що бої за місто ще тривають. Бої за Мар'їнку, яка є практично передмістям Донецька, велися з перших тижнів російського вторгнення в Україну.