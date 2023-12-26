Залужний: Мар'їнки не існує, а за містом є оборонний рубіж
Станом на сьогодні міста Мар'їнка фактично не існує, тому Збройні сили України відійшли на околиці населеного пункту та обладнали оборонні рубежі за його межами. Про це у вівторок, 26 грудня, на брифінгу у Києві заявив головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) Валерій Залужний.
"Ми захищаємо кожен клаптик нашої землі. Але життя наших бійців нам важливіше. Наші війська ще знаходяться у північній частині, наші війська підготували оборонний рубіж поза цим населенним пунктом, але я можу сказати, що цього населеного пункту вже не існує", - зазначив Залужний.
За його словами, методика наступальних дій російської армії в районі Мар'їнки була такою ж, як у Бахмуті - “знищується вулиця за вулицею, квартал за кварталом, закопуються наші бійці, після того маємо те, що маємо”.
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Також Залужний зазначив, що ЗСУ оборонятимуть той чи інший населений пункт стільки, скільки буде сил, а якщо сил буде недостатньо, а військове керівництво буде бачити, що краще зберегти людей, то таке рішення буде прийнято, "а потім відвоюємо це".
"Те, що ми зараз відійшли на околиці Мар'їнки, а в деяких місцях обладнали позиції за Мар'їнкою, мені здається, що в цьому немає нічого такого, що може визвати суспільний резонанс. Війна. На жаль, вона така", - сказав головнокомандувач ЗСУ.
Нагадаємо, напередодні, 25 грудня, міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу під час доповіді президенту Володимиру Путіну заявив, що російська армія взяла під контроль Мар'їнку. Проте ввечері того ж дня речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун заявив про те, що бої за місто ще тривають. Бої за Мар'їнку, яка є практично передмістям Донецька, велися з перших тижнів російського вторгнення в Україну.