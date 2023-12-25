ЗСУ спростували заяву Шойгу про взяття Мар'їнки армією РФ

25 грудня у Збройних силах України заявляють, що бої за Мар'їнку тривають. У цей день міністр оборони РФ Шойгу доповів Володимиру Путіну, що російська армія взяла Мар'їнку під свій контроль.

Бої за Мар'їнку на Сході України тривають, про що ввечері у понеділок, 25 грудня, заявив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

"Бої за Мар'їнку тривають. Наразі наші військовослужбовці знаходяться в адміністративних кордонах Мар'їнки. Місто вщент знищено, але говорити про повне захоплення Мар'їнки некоректно", - заявив Штупун в ефірі телемарафону.

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Раніше цього дня міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу під час доповіді президенту Росії Володимиру Путіну заявив, що російська армія взяла під контроль Мар'їнку.

За словами Шойгу, тим самим підрозділи армії РФ отримали "додаткові можливості до подальших дій у цьому напрямі", а також значно відсунути від Донецька артилерію Збройних сил України.

Бої за Мар'їнку, яка є практично передмістям Донецька, велися з перших тижнів російського вторгнення в Україну. За цей час місто перетворилося на руїни.