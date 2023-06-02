Контрнаступ ЗСУ: "Нам заходити в Донецьк і Луганськ"

Макс Цандер

2 год. тому 2 год. тому

Військові ЗСУ відпрацьовують тактику міського бою в покинутому готелі. Вони готуються звільняти Донецьк, Луганськ та інші території. Росіяни "готові лишати сотні своїх біля кожного будинку, а ми не готові так лишити жодного", - каже інструктор Юрій.