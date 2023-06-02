Контрнаступ ЗСУ: "Нам заходити в Донецьк і Луганськ"

КонфліктиУкраїнаКонтрнаступ ЗСУ: "Нам заходити в Донецьк і Луганськ" To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoКонфліктиУкраїнаМакс Цандер2 год. тому2 год. томуВійськові ЗСУ відпрацьовують тактику міського бою в покинутому готелі. Вони готуються звільняти Донецьк, Луганськ та інші території. Росіяни "готові лишати сотні своїх біля кожного будинку, а ми не готові так лишити жодного", - каже інструктор Юрій.https://p.dw.com/p/4SDAzРеклама