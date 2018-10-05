Дональд Трамп розпочав візит до Великобританії

Американський президент Дональд Трамп у понеділок, 3 червня, розпочав триденний візит до Великобританії. Перед приземленням у Лондоні він написав у Twitter повідомлення, в якому назвав мера цього міста Садіка Хана "відмороженим невдахою".

"Садік Хан, який за всіма даними, жахливо працював як мер Лондона, був по-дурному "злісним" щодо візиту президента Сполучених Штатів, найважливішого союзника Сполученого Королівства. Він відморожений невдаха, який має сконцентруватися на злочинності в Лондоні", - написав Трамп. Хан раніше піддав критиці рішення британського уряду запросити до країни Трампа.

Під час візиту Трамп планує провести зустріч з британською прем'єр-міністеркою Терезою Мей, відвідати бенкет у королеви Єлизавети Другої та взяти участь в урочистостях з нагоди 75-ї річниці відкриття другого фронту в Європі під час Другої світової війни.

Американський президент перед візитом зробив кілька гучних заяв. Зокрема, він порадив Великобританії вийти зі складу Євросоюзу без угоди, якщо країну не задовольнять умови Брюсселя, а також назвав Бориса Джонсона найкращим кандидатом на посаду британського прем'єр-міністра.