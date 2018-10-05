 Дональд Трамп розпочав візит до Великобританії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.06.2019

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Новини

Дональд Трамп розпочав візит до Великобританії

Президент США Дональд Трамп прибув до Великобританії. Свій візит він розпочав з образ на адресу мера Лондона Садіка Хана.

Дональд Трамп з дружиною Меланією

Дональд Трамп з дружиною Меланією приземлилися в Лондоні

Американський президент Дональд Трамп у понеділок, 3 червня, розпочав триденний візит до Великобританії. Перед приземленням у Лондоні він написав у Twitter повідомлення, в якому назвав мера цього міста Садіка Хана "відмороженим невдахою".

"Садік Хан, який за всіма даними, жахливо працював як мер Лондона, був по-дурному "злісним" щодо візиту президента Сполучених Штатів, найважливішого союзника Сполученого Королівства. Він відморожений невдаха, який має сконцентруватися на злочинності в Лондоні", - написав Трамп. Хан раніше піддав критиці рішення британського уряду запросити до країни Трампа.

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Під час візиту Трамп планує провести зустріч з британською прем'єр-міністеркою Терезою Мей, відвідати бенкет у королеви Єлизавети Другої та взяти участь в урочистостях з нагоди 75-ї річниці відкриття другого фронту в Європі під час Другої світової війни.

Американський президент перед візитом зробив кілька гучних заяв. Зокрема, він порадив Великобританії вийти зі складу Євросоюзу без угоди, якщо країну не задовольнять умови Брюсселя, а також назвав Бориса Джонсона найкращим кандидатом на посаду британського прем'єр-міністра. 

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