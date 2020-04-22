Дональд Трамп підписав указ про призупинку імміграції до США

Глава Білого дому Дональд Трамп оголосив про підписання указу, яким він призупинив імміграцію до США на 60 днів. У заяві, яку американський президент зробив у середу, 22 квітня, у Вашингтоні, він пояснив цю необхідність епідемією COVID-19 у країні.

За словами Трампа, такий крок дозволить зберегти робочі місця та ресурси лікарень для американців. "Ми хочемо, у першу чергу, подбати про власних громадян - ми повинні це зробити", - заявив глава Білого дому.

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Зупинка імміграції на два місяці

Своїм рішенням американський президент призупинив видачу так званих Green Card та імміграційних віз для іноземних громадян. Водночас, за словами Трампа, указ міститиме низку винятків, зокрема, для медичних працівників та представників інших потрібних для боротьби з епідемією COVID-19 спеціальностей, а також найближчих родичів громадян США.

Указ вступає в силу в ніч на п'ятницю, 24 квітня, і зачіпає іноземців, які перебувають за межами США і ще не отримали права на в'їзд.

Підписання цього указу Трамп анонсував напередодні, заявивши, що він буде діяти протягом 60 днів та може бути подовженим пізніше. Можливе рішення про припинення чи подовження обмежень ухвалюватиметься на основі ситуації в американській економіці та на ринку праці через два місяці, додав президент США.

У США - найбільше випадків інфікування коронавірусом у світі

Згідно з даними Університету Джонса Гопкінса, у США зафіксовано майже третину випадків інфікування коронавірусом SARS-CoV-2 у світі - більше 842 тисяч від загальних 2,6 мільйона заражених. При цьому від COVID-19 у країні вже померли майже 46,8 тисячі людей.

За три тижні наприкінці березня та на початку квітня роботу в США, за даними міністерства праці країни, втратили близько 17 мільйонів осіб. А оприлюднений 14 квітня прогноз Міжнародного валютного фонду на 2020 рік пророкує для Сполучених Штатів падіння ВВП на 5,9 відсотка.

Дивитись відео 05:41 Поділитись План виходу з карантину: як це роблять у Німеччині та інші європейських країнах (16.04.2020) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3b1Xm План виходу з карантину: як це роблять у Німеччині та інші європейських країнах



