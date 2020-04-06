Трамп оприлюднить план послаблення обмежень у зв'язку з епідемією COVID-19

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп у четвер, 16 квітня, оприлюднить план поступового послаблення обмежень, запроваджених у країні через епідемію COVID-19. Трамп анонсував відкриття кордонів федеральних штатів та послаблення карантинних заходів у деяких штатах до 1 травня.

15 квітня Трамп заявив, що США, ймовірно, подолали пік епідемії. "Наша агресивна стратегія однозначно працює… Боротьба триває, але дані вказують на те, що ми подолали пік кількості нових захворювань в усій країні", - цитує президента США інформагенція AFP.

Невдовзі після заяви президента Університет Джонса Хопкінса оголосив, що протягом останніх 24 годин від ускладнень COVID-19 у США померли майже 2600 людей. Це найбільша кількість летальних випадків за одну добу в усьому світі.

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Загальне число летальних випадків у США станом на ранок 16 квітня становить 30 925 (із них найбільше - у Нью-Йорку: 10,9 тисяч померлих). Загальне число інфікованих SARS-CoV-2 у США - понад 639 тисяч, зростання за добу становило більше 26 тисяч.

Обмежувальні заходи у зв'язку з епідемією коронавірусу спричинили важку економічну кризу у США. Протягом трьох тижнів майже 17 мільйонів американців втратили роботу.