 Трамп приписав собі ″всеосяжні″ повноваження під час коронавірусної кризи | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.04.2020

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Новини

Трамп приписав собі "всеосяжні" повноваження під час коронавірусної кризи

Президент США Дональд Трамп стверджує, що має "всеосяжні" повноваження вирішувати, як і коли скасовувати обмеження, завпроваджені через епідемію COVID-19. Губернатори низки штатів протестують.

Трамп заявив, що має необмежені повноваження після того, як губернатори почали діяти незалежно від його указів

Трамп заявив, що має "необмежені" повноваження після того, як губернатори почали діяти незалежно від його указів

Президент США Дональд Трамп у понеділок, 13 квітня, заявив, що лише він має "всеосяжні" повноваження вирішувати, як і коли скасовувати обмеження, запроваджені по всій країні для боротьби з новим коронавірусом SARS-CoV-2. "Коли хтось є президентом Сполучених Штатів, його повноваження є всеосяжними (...) Губернатори знають про це", - стверджує Дональд Трамп.

Президент США виступив з цією заявою незадовго після того, як губернатори-демократи штатів на північному сході та вздовж західного узбережжя США оголосили, що ухвалюватимуть окремі рішення щодо скасування тих чи інших обмежувальних заходів для населення та бізнесу. Ідеться, зокрема, про глав штатів Нью-Йорк, Нью-Джерсі, Коннектикут, Пенсильванія, Делавер та Род-Айленд. Вони домовилися координувати свої дії. Губернатори Каліфорнії, Орегону та Вашингтону також оголосили подібний план дій.

Адміністрація Трампа поширила на федеральному рівні рекомендації у зв'язку з епідемією коронавірусу, зокрема, закликавши населення не залишати без потреби свої домівки. Термін дії цих рекомендацій спливає наприкінці квітня. Водночас обов'язкові обмеження, включно із закриттям шкіл та низки підприємств, були запроваджені на рівні окремих штатів їхніми губернаторами та іншими органами влади. Подекуди правила передбачають штрафи або інші покарання.

Тож тепер низка губернаторів, серед яких представники як Демократичної, так і Республіканської партії, стверджують, що саме вони несуть основну відповідальність за забезпечення громадської безпеки в своїх штатах і вирішують, коли безпечно розпочати повернення до нормальної діяльності.

Очільники штатів дали зрозуміти, що не потерплять тиску з боку Трампа та зазначили, що почнуть послаблювати обмеження тоді, коли вважатимуть це безпечним. Ендрю Куомо, губернатор штату Нью-Йорк, який поки що найбільше постраждав від кризи, нараховуючи понад 10 тисяч смертей від COVID-19, заявив: "Президент не має всеосяжної влади. Ми маємо конституцію, у нас немає короля".

Згідно з останніми даними Університету імені Джонса Гопкінса, у США офіційно підтвердили більше 581,4 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Від неї померли вже 23,6 тисячі людей, зафіксовано 44,3 тисячі випадків одужань.

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