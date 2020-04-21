 Дональд Трамп обмежить видачу Green Card щонайменше на 60 днів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.04.2020

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Новини

Дональд Трамп обмежить видачу Green Card щонайменше на 60 днів

Президент США Дональд Трамп планує обмежити видачу Green Card та імміграційних віз для іноземців щонайменше на 60 днів, аби залишити робочі місця для американців.

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

Під час пресконференції у Білому домі американський президент Дональд Трамп пообіцяв видати наказ, яким він призупинить видачу так званих Green Card та імміграційних віз для іноземних громадян. Із відповідною заявою він виступив у вівторок, 21 квітня.

"Щоб допомогти американським працівникам, я тимчасово поставлю на паузу імміграцію в США", - заявив Трамп і додав, що американці є першими претендентами на робочі місця в час, коли Сполучені Штати перезапускатимуть свою економіку після карантинних обмежень для боротьби з коронавірусом. Він також додав, що, окрім ринку праці, американці мають першими отримувати доступ до медичних ресурсів США.

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"Пауза" для міграції на 60 днів

За словами президента США, трудова імміграція у країну буде призупинена на 60 днів. Також він заявив, що ця "пауза" може бути продовжена і на більший термін після оцінки Трампом та його командою ситуації в американській економіці через два місяці.

Він пообіцяв, що відповідний наказ буде підписано вже в середу. "Указ готується просто зараз, поки ми з вами розмовляємо", - зазначив президент США.

Він також заявив, що наказ міститиме низку винятків, однак не уточнив, яких саме. Водночас його рішення не стосуватиметься тих осіб, які в'їжджатимуть у Сполучені Штати на тимчасовій основі, заявив Трамп.

Рекордне безробіття у США

Лише за три тижні наприкінці березня та початку квітня через пандемію COVID-19 роботу у країні, за даними міністерства праці США, втратили майже 17 мільйонів осіб. Однак американські ЗМІ зазначають, що ця цифра могла бути більшою через перевантаженість бірж праці по всій країні.

Оприлюднений у вівторок, 14 квітня, прогноз Міжнародного валютного фонду (МВФ) пророкує для США падіння економіки у 2020 році на 5,9 відсотка. Але вже у наступному році ВВП країни може вирости на 4,7 відсотка.

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