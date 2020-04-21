Дональд Трамп обмежить видачу Green Card щонайменше на 60 днів

Під час пресконференції у Білому домі американський президент Дональд Трамп пообіцяв видати наказ, яким він призупинить видачу так званих Green Card та імміграційних віз для іноземних громадян. Із відповідною заявою він виступив у вівторок, 21 квітня.

"Щоб допомогти американським працівникам, я тимчасово поставлю на паузу імміграцію в США", - заявив Трамп і додав, що американці є першими претендентами на робочі місця в час, коли Сполучені Штати перезапускатимуть свою економіку після карантинних обмежень для боротьби з коронавірусом. Він також додав, що, окрім ринку праці, американці мають першими отримувати доступ до медичних ресурсів США.

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"Пауза" для міграції на 60 днів

За словами президента США, трудова імміграція у країну буде призупинена на 60 днів. Також він заявив, що ця "пауза" може бути продовжена і на більший термін після оцінки Трампом та його командою ситуації в американській економіці через два місяці.

Він пообіцяв, що відповідний наказ буде підписано вже в середу. "Указ готується просто зараз, поки ми з вами розмовляємо", - зазначив президент США.

Він також заявив, що наказ міститиме низку винятків, однак не уточнив, яких саме. Водночас його рішення не стосуватиметься тих осіб, які в'їжджатимуть у Сполучені Штати на тимчасовій основі, заявив Трамп.

Рекордне безробіття у США

Лише за три тижні наприкінці березня та початку квітня через пандемію COVID-19 роботу у країні, за даними міністерства праці США, втратили майже 17 мільйонів осіб. Однак американські ЗМІ зазначають, що ця цифра могла бути більшою через перевантаженість бірж праці по всій країні.

Оприлюднений у вівторок, 14 квітня, прогноз Міжнародного валютного фонду (МВФ) пророкує для США падіння економіки у 2020 році на 5,9 відсотка. Але вже у наступному році ВВП країни може вирости на 4,7 відсотка.

