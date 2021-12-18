 Для протидії омікрону: у Нідерландах запроваджують локдаун на різдвяні свята | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.12.2021

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Новини

Для протидії омікрону: у Нідерландах запроваджують локдаун на різдвяні свята

Щоб стримати поширення нового варіанту коронавірусу омікрон в Нідерланадах знову посилюють карантинні обмеження на період Різдва та Нового року. Зачиняють більшість магазинів, бари, ресторани і спортзали.

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте

У Нідерландах запроваджують суворий карантин на період Різдва та Нового року, аби запобігти швидкому поширенню нового варіанта коронавірусу омікрон. Про це у суботу, 18 грудня заявив прем'єр-міністр країни Марк Рютте.

За його словами, бездіяльність, імовірно, призведе до "неконтрольованої ситуації в лікарнях", які вже й так скоротили обслуговування пацієнтів з іншими хворобами через стрімке зростання числа хворих на COVID-19.

Так, за новими правилами, всі магазини, що продають товари не першої необхідності, а також низка інших громадських місць, будуть зачинені з 19 грудня по 14 січня. Це, зокрема, стосується ресторанів, перукарень, музеїв та спортзалів. Усі школи припиняють свою роботу щонайменше до 9 січня.

Також уряд рекомендує жителям Нідерландів запрошувати в гості не більше двох людей одночасно. Крім того, перебувати в громадських місцях дозволено лише групами по двоє людей. Втім, виняток становлять святкові дні (25 грудня та 1 січня), коли кількість запрошених може збільшитися до чотирьох людей.

Омікрон вже у Нідерландах

Вперше в Нідерландах омікрон виявили наприкінці листопада. Рівень госпіталізацій із COVID-19 в країні майже досяг найвищого рівня. Очікується, що омікрон стане домінуючим варіантом серед нових заражень коронавірусом у Нідерландах уже в період між Різдвом і Новим роком.

Хоча понад 85 відсотків дорослого населення Нідерландів вакциновано, лише менше дев'яти відсотків дорослих зробили бустерне щеплення, що є одним із найнижчих показників у Євросоюзі. Новий локдаун, зокрема, покликаний викроїти час для прискорення вакцинації дорослого населення бустерною дозою, пише dpa.

Протести проти карантину

Нагадаємо, у вересні в Нідерландах суттєво послабили карантинні обмеження, що призвело до нової хвилі захворюваності на коронавірус. Важких пацієнтів з Нідерландів доправляли в лікарні ФРН.

Для протидії поширенню коронавірусу 12 листопада в країні запровадили частковий локдаун, який передбачав обмеження соціальних контактів, роботи магазинів і кафе. Це допомогло скоротити число нових інфікувань, але водночас спричинило хвилю протестів країною, які навіть переросли у заворушення в Роттердамі та Гаазі. Поліція була вимушена відкривати попереджувальний вогонь та застосовувати водомети для розгону демонстрацій. Під час заворушень були поранені та затримані.

Дивитись відео 03:04

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