 Дипломат: Трамп хотів почути від Зеленського слова ″розслідування, Байден, Клінтон″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.11.2019

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Новини

Дипломат: Трамп хотів почути від Зеленського слова "розслідування, Байден, Клінтон"

Американський дипломат Джордж Кент звинуватив адвоката Руді Джуліані у кампанії брехні проти експосолки США в Україні. За словами Кента, Трамп хотів почути від Зеленського три слова: "розслідування, Байден, Клінтон".

Дональд Трамп і Володимир Зеленський, Нью-Йорк, 25 вересня 2019 року

Дональд Трамп і Володимир Зеленський, Нью-Йорк, 25 вересня 2019 року

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп хотів почути від президента України Володимира Зеленського лише три слова: "розслідування, Байден, Клінтон". Про це заявив під час свідчень у Конгресі США в рамках розслідування, що може призвести до імпічменту Трампа, американський дипломат, заступник помічника державного секретаря США Джордж Кент. Стенограма свідчень була оприлюднена в четвер, 7 листопада.

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Адміністрація президента США оприлюднила стенограму телефонної розмови Дональда Трампа з Володимиром Зеленським. У ній очільник Білого дому закликає українського президента до розслідування справи щодо Байдена. (25.09.2019)

Дипломат заявив, зокрема, що особистий адвокат американського президента Руді Джуліані здійснив "повну брехні кампанію", спрямовану проти колишньої посолки США в Україні Марі Йованович. "Його ствердження та звинувачення проти колишньої посолки Йоманович були необґрунтовані, не відповідали дійсності та були постійними", - наголосив Кент, цитує агенція Reuters.

Він висловив переконання, що українські чиновники, які зустрічалися з Джуліані, розуміли, що він представляв Трампа. "Джуліані не радився з Державним департаментом щодо того, що він робив у першій половині 2019 року", - зауважив дипломат. Кент згадав прізвище Джуліані 73 рази протягом своїх свідчень, які були надані за зачиненими дверима 15 жовтня, але були оприлюднені лише у четвер, 7 листопада.

Розслідування щодо Трампа, яке було ініційоване Демократичною партією у Палаті представників Конгресу США, сфокусоване на телефонній розмові між Трампом і Зеленським, яка відбулася 25 липня цього року. У ній Трамп, зокрема, закликав Зеленського розслідувати справу, що стосується ексвіцепрезидента США Джо Байдена та його сина. Постать адвоката Трампа, Руді Джуліані, є ключовою у цьому розслідуванні, його прізвище часто згадується під час свідчень, які надають чиновники та дипломати у Конгресі. Свідчення вказують на те, що Джуліані міг проводити "тіньову" політику від імені американського президента, щоб натиснути на Україну з метою домогтися від неї розслідування щодо Джо Байдена та його сина Хантера Байдена, який обіймав посаду у правлінні газовидобувної компанії Burisma.

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