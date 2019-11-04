Дипломат: Трамп хотів почути від Зеленського слова "розслідування, Байден, Клінтон"

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп хотів почути від президента України Володимира Зеленського лише три слова: "розслідування, Байден, Клінтон". Про це заявив під час свідчень у Конгресі США в рамках розслідування, що може призвести до імпічменту Трампа, американський дипломат, заступник помічника державного секретаря США Джордж Кент. Стенограма свідчень була оприлюднена в четвер, 7 листопада.

Дипломат заявив, зокрема, що особистий адвокат американського президента Руді Джуліані здійснив "повну брехні кампанію", спрямовану проти колишньої посолки США в Україні Марі Йованович. "Його ствердження та звинувачення проти колишньої посолки Йоманович були необґрунтовані, не відповідали дійсності та були постійними", - наголосив Кент, цитує агенція Reuters.

Він висловив переконання, що українські чиновники, які зустрічалися з Джуліані, розуміли, що він представляв Трампа. "Джуліані не радився з Державним департаментом щодо того, що він робив у першій половині 2019 року", - зауважив дипломат. Кент згадав прізвище Джуліані 73 рази протягом своїх свідчень, які були надані за зачиненими дверима 15 жовтня, але були оприлюднені лише у четвер, 7 листопада.

Розслідування щодо Трампа, яке було ініційоване Демократичною партією у Палаті представників Конгресу США, сфокусоване на телефонній розмові між Трампом і Зеленським, яка відбулася 25 липня цього року. У ній Трамп, зокрема, закликав Зеленського розслідувати справу, що стосується ексвіцепрезидента США Джо Байдена та його сина. Постать адвоката Трампа, Руді Джуліані, є ключовою у цьому розслідуванні, його прізвище часто згадується під час свідчень, які надають чиновники та дипломати у Конгресі. Свідчення вказують на те, що Джуліані міг проводити "тіньову" політику від імені американського президента, щоб натиснути на Україну з метою домогтися від неї розслідування щодо Джо Байдена та його сина Хантера Байдена, який обіймав посаду у правлінні газовидобувної компанії Burisma.