Джо Байден висувається у президенти США

Колишній віце-президент США Джо Байден оголосив намір балотуватися в президенти країни на виборах 2020 року. Про це він сказав у відеозверненні, котре поширив у четвер, 25 квітня, на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter.

За словами екс-віце-президента США, який представляє Демократичну партію, нині триває "боротьба за душу" американського народу. "Якщо ми дамо Дональду Трампу вісім років (перебування на посаді президента. - Ред.) в Білому домі, він назавжди й докорінно змінить характер цієї нації, те, ким ми є. Тож я не можу стояти осторонь і спостерігати за тим, що станеться", - сказав Байден, якого цитує агенція новин AP.

Джо Байден став вже 20-м кандидатом у таборів демократів, котрий готовий поборотися за президентський пост. Нинішня кількість претендентів на крісло президента стала рекордною за всю історію партії, нагадує агенція новин AFP.

Згідно з проведеними нещодавно інтернет-ресурсом RealClearPolitics опитуваннями, саме Байден має найвищий рейтинг у таборі демократів. Автори опитування запевняють, що 76-річного Байдена, одного з найвідоміших у США політиків, підтримують 29,3 відсотка опитаних. Його найближчий конкурент - безпартійний сенатор Берні Сандерс - має 23 відсотки підтримки.

Досі Джо Байден вже двічі висувався від демократів під час виборів президента - 1998 та 2008 років, нагадує Reuters. Байден посідав пост віце-президента США в адміністрації Барака Обами з 2009 по 2017 роки.