 Джонсон повернувся на роботу, поки не обіцяє британцям послаблень карантину | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.04.2020

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Новини

Джонсон повернувся на роботу, поки не обіцяє британцям послаблень карантину

Борис Джонсон повернувся до виконання обов'язків голови британського уряду після одужання від хвороби COVID-19. Він застеріг британців від передчасного послаблення карантинних обмежень.

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон повернувся до роботи на Даунінг-стріт

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон повернувся до роботи на Даунінг-стріт

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон у понеділок, 27 квітня, повернувся до виконання своїх службових обов'язків після одужання від хвороби COVID-19. З офісу на Даунінг-стріт у Лондоні він подякував британцям за те, що ті дотримуються обмежень, запроваджених з метою стримати поширення нового коронавірусу. Джонсон зазначив, що він усвідомлює, скільки смутку щодня вірус спричиняє у всій країні, повідомляє агенція новин Reuters.

Джонсон заявив також, що поки надто небезпечно послаблювати запроваджені обмеження суспільного життя. Його уряд за кілька днів детальніше озвучить позицію з цього приводу, пообіцяв прем'єр.

Він також попросив співвітчизників не втрачати терплячості. Хоча країна наближається до завершення першої фази у боротьбі з коронавірусом, утім варто виходити з того, що можливою є друга хвиля різкого збільшення числа інфікованих, додав Джонсон.

"Якщо ми продемонструємо такий же дух єдності та рішучості, як ми це всі робили у минулі шість тижнів, то в мене немає сумнівів, що ми переможемо вірус", - наголосив Джонсон.

Водночас існує ризик втратити контроль над поширенням коронавірусу, коли кількість заражень у ланцюжку знову перевищить одиницю, а це означатиме не лише нову хвилю хвороб та смертей, а й економічну катастрофу, застеріг британський прем'єр.

За даними Університету Джонса Хопкінса, у Великобританії підтвердили вже понад 154 тисячі випадків зараження новим коронавірусом, близько 20,7 тисячі людей померли.

Нагадаємо, критики звинувачують уряд Джонсона у повільній реакції на спалах COVID-19 у порівнянні з іншими європейськими країнами. Також у британських лікарнях бракувало тестів та засобів захисту для медичних працівників.

Британський прем'єр повідомив про зараження коронавірусом 27 березня, з цього дня він керував урядом, перебуваючи на самоізоляції. 5 квітня 55-річного Джонсона госпіталізували на лікарняний стаціонар через стійкі симптоми COVID-19. З 7 квітня він три дні провів у відділенні інтенсивної терапії, а 9 квітня його перевели до звичайної палати. 12 квітня Джонсона виписали з лікарні. З того часу він відновлювався у заміській резиденції британського уряду.

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