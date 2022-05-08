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Джастін Трюдо

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Джастін Трюдо". Джастін Трюдо є прем'єр-міністром Канади з 2015-го року.

Джастін Трюдо став другим наймолодшим главою уряду Канади, очоливши кабінет міністрів у 44 роки. Він є старшим сином колишнього канадського прем'єра П'єра Трюдо. Джастін Трюдо вчився в Університеті Макгілла та в Університеті Британської Колумбії. Певний час викладав французьку мову. Джастін Трюдо очолює Ліберальну партію Канади. Обійнявши посаду прем'єр-міністра, він оголосив про вивід військ канадських військово-повітряних сил з Іраку та Сирії. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Канада надасть Україні ще 50 мільйонів доларів військової допомоги

Канада надасть Україні ще 50 мільйонів доларів військової допомоги 08.05.2022

Також Канада скасовує мита на українські товари на рік, запроваджує санкції проти ще 45 фізичних і юридичних осіб з Росії та відновлює роботу посольства у Києві.

Зеленський нагородив медаллю пса-сапера Патрона

Зеленський нагородив медаллю пса-сапера Патрона 08.05.2022

Пес Патрон, який допомагає рятувальникам у розмінуванні, отримав медаль "За віддану службу" від президента України Володимира Зеленського в присутності прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо.
Трюдо у Києві: обіцянки необмеженої підтримки Україні, і не лише зброєю

Трюдо у Києві: обіцянки "необмеженої підтримки" Україні, і не лише зброєю 08.05.2022

Під час свого візиту в Україну 8 травня прем'єр Канади Джастін Трюдо відвідав Ірпінь, поновив роботу посольства Канади в Україні та провів плідні переговори з президентом України Зеленським.
Депутати Канади одноголосно вирішили називати дії Росії в Україні геноцидом

Депутати Канади одноголосно вирішили називати дії Росії в Україні геноцидом 28.04.2022

Про офіційне визнання дій РФ геноцидом відповідно до міжнародного права чи зобов'язання уряду Канади зробити це не йдеться.
США, Канада та Великобританія обіцяють Україні більше артилерії

США, Канада та Великобританія обіцяють Україні більше артилерії 19.04.2022

Також, за даними ЗМІ, Вашингтон планує найближчим часом оголосити про ще 800 мільйонів доларів військової допомоги Україні.
Трюдо погодився з Байденом, що Росія вчиняє геноцид в Україні

Трюдо погодився з Байденом, що Росія вчиняє геноцид в Україні 14.04.2022

Джастін Трюдо вважає коректним називати дії російської армії в Україні геноцидом. Він назвав неприйнятним прагнення нападати на цивільних осіб та використовувати сексуальне насильство як зброю.
Акція Stand Up for Ukraine зібрала понад 10 мільярдів євро

Акція Stand Up for Ukraine зібрала понад 10 мільярдів євро 09.04.2022

Кампанія на підтримку українських біженців та переселенців зібрала трохи більше 9 мільярдів євро. Ще один мільярд євро додав ЄБРР.

Гумкоридор із Маріуполя: Київ чекає на режим тиші від Москви

Гумкоридор із Маріуполя: Київ чекає на режим тиші від Москви 30.03.2022

Триває розпочата 24 лютого війна Росії проти України. DW стежила за подіями 30 березня.
Єврокомісія і Канада запустили програму для збору фінансової допомоги Україні

Єврокомісія і Канада запустили програму для збору фінансової допомоги Україні 26.03.2022

Кампанія Stand Up For Ukraine направлена на збір коштів для допомоги жителям України, які були змушені залишити свій дім через війну.
Канцлер ФРН Шольц закликав Путіна зупинити кровопролиття в Україні

Канцлер ФРН Шольц закликав Путіна зупинити кровопролиття в Україні 09.03.2022

Канцлер ФРН назвав російське вторгнення до України кричущим порушенням міжнародного права. Водночас він висловився проти надання Берліном бойових літаків Києву.

Канада: ембарго на російську нафту, більше зброї Україні

Канада: ембарго на російську нафту, більше зброї Україні 01.03.2022

Канада відмовляється від російської нафти і надалі постачатиме Україні зброю, заявив прем'єр-міністр країни Джастін Трюдо.
Канада відрядила солдатів в Європу і запровадила санкції проти РФ

Канада відрядила солдатів в Європу і запровадила санкції проти РФ 23.02.2022

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо повідомив про запровадження економічних санкцій проти РФ через визнання нею "незалежності" самопроголошених утворень під назвами Донецької і Луганської "народних республік".
У Канаді через антиковідні протести вперше запроваджують надзвичайний стан

У Канаді через антиковідні протести вперше запроваджують надзвичайний стан 15.02.2022

Канадські далекобійники вже три тижні блокують центр Оттави проведенням протестів проти антиковідних обмежень. Влада Канади за допомогою закону про надзвичайний стан планує перекрити фінансування цих акцій.

Канада надасть Україні летальне озброєння та боєприпаси

Канада надасть Україні летальне озброєння та боєприпаси 15.02.2022

Канада пообіцяла Києву озброєння та боєприпаси на суму 7,8 млн канадських доларів, а також кредит розміром до 500 млн канадських доларів. Метою підтримки є стримування подальшої агресії РФ.
Канада розширить військову навчальну місію в Україні

Канада розширить військову навчальну місію в Україні 27.01.2022

Канада надасть Україні нелетальне озброєння, поділиться розвідувальними даними та допоможе у боротьбі з кібератаками, заявив канадський прем'єр-міністр Джастін Трюдо.
Китай відпустив двох канадців після звільнення топменеджерки Huawei у Канаді

Китай відпустив двох канадців після звільнення топменеджерки Huawei у Канаді 25.09.2021

Зробити можливим взаємний "обмін" між Китаєм та Канадою дозволило досягнення угоди Мен Ваньчжоу з американським мін'юстом, який вимагав її екстрадиції до США.

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