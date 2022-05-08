На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Джастін Трюдо". Джастін Трюдо є прем'єр-міністром Канади з 2015-го року.

Джастін Трюдо став другим наймолодшим главою уряду Канади, очоливши кабінет міністрів у 44 роки. Він є старшим сином колишнього канадського прем'єра П'єра Трюдо. Джастін Трюдо вчився в Університеті Макгілла та в Університеті Британської Колумбії. Певний час викладав французьку мову. Джастін Трюдо очолює Ліберальну партію Канади. Обійнявши посаду прем'єр-міністра, він оголосив про вивід військ канадських військово-повітряних сил з Іраку та Сирії. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.