У Канаді на місці інтернату знайшли останки понад 200 дітей

У канадському місті Камлупс на території колишньої школи-інтернату для дітей корінних народів виявили останки 215 дітей. Про це повідомила лідерка спільноти індіанців Камлупса (Tk'emlups te Secwepemc) Розанна Казимір. "Наскільки нам відомо, смерті цих зниклих дітей не були задокументовані", - зазначила вона.

Дитячі останки були виявлені на території інтернату за допомогою георадару. Повідомляється, що деяким з цих дітей було не більше трьох років. Причини їхніх смертей невідомі.

Канадські школи-інтернати для представників корінних народів знаходились під управлінням держави або церкви. Дітей насильно забирали з сімей, і в цих інтернатах вони мали вивчати культуру колонізаторів. Насильство в таких школах було звичайним явищем.

За словами Казимір, школа-інтернат в Камлупсі була однією з найбільших у Канаді. Вона працювала з 1890-го до 1978 року під егідою католицької церкви, а згодом - уряду. У школі одночасно перебувало близько 500 дітей, багато з них страждали від голоду, повідомила лідерка спільноти індіанців Камлупса. Згідно з урядовим звітом 2015 року, умови в цьому інтернаті були надзвичайно поганими, багато дітей в ньому померло від кору, туберкульозу або грипу.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо назвав знахідку на території інтернату "болісним нагадуванням про темний і ганебний розділ в історії країни".