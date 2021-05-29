 ООН вимагає від Канади та Ватикану розслідування щодо знайдених останків 215 дітей | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.06.2021

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Новини

ООН вимагає від Канади та Ватикану розслідування щодо знайдених останків 215 дітей

Смерть 215 дітей корінних народів, останки яких знайшли на території колишньої канадської школи-інтернату, що працювала під егідою католицької церкви, має бути розслідувана, наголосили в ООН.

Меморіал на місці колишньої школи-інтернату у канадському Камлупсі

Меморіал на місці колишньої школи-інтернату у канадському Камлупсі

Організація Об'єднаних Націй вимагає від Канади та Ватикану проведення розслідування смерті 215 дітей корінних народів. Їхні останки знайдені на території колишньої школи-інтернату у канадському місті Камлупс, що працювала під егідою католицької церкви. "Немислимо, щоб Канада і Святий Престол залишили такий жахливий злочин нерозкритим та без виправлення помилок", - йдеться у заяві ООН, оприлюдненій у п'ятницю, 4 червня.

Своєю чергою канадський прем'єр-міністр Джастін Трюдо очікує, що католицька церква візьме відповідальність за свою роль в цьому. "Як католик я глибоко розчарований тією позицією, яку католицька церква має зараз і багато років тому", - наголосив він, цитує агенція Reuters. Канадська конференція католицьких єпископів (CCCB) поки не прокоментувала цю справу.

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Як повідомлялось, дитячі останки були виявлені на території інтернату дітей корінних народів у канадському Камлупсі наприкінці травня. За попередніми даними, що деяким з цих дітей було не більше трьох років. Причини їхніх смертей невідомі.

Школа-інтернат в Камлупсі була однією з найбільших у Канаді. Вона працювала з 1890-го до 1978 року під егідою католицької церкви, а згодом - уряду. У школі одночасно перебували близько 500 дітей, багато з них страждали від голоду, повідомила лідерка спільноти індіанців Камлупса. Згідно з урядовим звітом 2015 року, умови в цьому інтернаті були надзвичайно поганими, багато дітей в ньому померли від кору, туберкульозу або грипу.

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Канадські школи-інтернати для представників корінних народів знаходились під управлінням держави або церкви. Дітей насильно забирали з сімей, і в цих інтернатах вони мали вивчати культуру колонізаторів. Насильство в таких школах було звичайним явищем.

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