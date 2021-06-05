 У Канаді згоріли ще дві церкви поблизу колишнього інтернату для індіанців | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.06.2021

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Новини

У Канаді згоріли ще дві церкви поблизу колишнього інтернату для індіанців

Церкви спалахнули незабаром після того, як на території колишнього інтернату в місті Камлупс знайшли масове поховання дітей. Поліція назвала цей випадок підозрілим і проводить розслідування.

Акція пам'яті загиблих дітей у Канаді

Акція вшанування пам'яті загиблих дітей у Канаді

Дві католицькі церкви згоріли в Канаді. Це трапилося через кілька тижнів після того, як на території колишнього католицького інтернату знайшли рештки 215 дітей. Інтернат був розташований у місті Камлупс у провінції Британська Колумбія, у ньому утримували дітей індіанців.

Вогонь за годину знищив церкву Святої Анни та церкву Чопака, повідомила канадська федеральна поліція в суботу, 26 червня. Церкви були розташовані в районах проживання корінних мешканців у Аппер-Сімілканін та Ловер-Сімілканін.

Представник поліції назвав пожежі "підозрілими". Тиждень тому від вогню постраждали церкви в містах Пентіктон та Олівер, що за 50 кілометрів від Камлупса. Поліція перевіряє, чи існує зв'язок між пожежами у храмах.

Останки дітей у Камлупсі

Кілька тижнів тому на території колишнього католицького інтернату для дітей корінних народів у Камлупсі знайшли рештки 215 дитячих трупів. Їх спалювали таємно. Моторошна знахідка обурила Канаду.

У Канаді після 1874 року влада відібрала близько 150 тисяч дітей у корінних народів і змішаних пар. Дітей примусово віддавали в католицькі притулки для перевиховання, щоб адаптувати їх до умов білої цивілізації. Чимало дітей зазнали сексуального та іншого насилля. Не менше 3200 померли, передусім від туберкульозу.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо 25 червня офіційно вибачився за "ганебну політику примусової асиміляції". Він закликав папу римського Франциска теж вибачитися.

ООН вимагає від Канади та Ватикану розслідувати обставини загибелі дітей.

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