Де в Європі заборонено носити паранджу

Законопроекти про носіння релігійного одягу обговорюються або вже були ухвалені у 22 з 28-ми країн ЄС. За даними дослідження, яке проводилося групою фондів Джорджа Сороса "Відкрите суспільство", до квітня 2018 року в восьми країнах ЄС (Австрія, Бельгія, Болгарія, Данія, Франція, Німеччина, Італія та Іспанія) були ухвалені закони, що забороняють у певних місцях носити головні убори та елементи одягу, що закривають обличчя. Перш за все, йдеться про традиційний мусульманський жіночий одяг. Крім того, в 13-ти країнах ЄС релігійний одяг заборонений в окремих приватних або державних установах і компаніях. DW зібрала основні факти.

Заборона в Данії - з 1 серпня

Парламент Данії 31 травня 2018 року ухвалив закон, який забороняє з'являтися в громадських місцях у головних уборах та елементах одягу, які повністю закривають обличчя. Під заборону потрапили не тільки традиційні мусульманські паранджа і нікаб, але і капелюхи, шапки, шарфи, маски, шоломи і навіть штучні бороди, які приховують значну частину обличчя. При цьому дозволяється натягувати на обличчя шарф в холодну пору року або носити маски під час карнавалу. Але, перш за все, заборона торкнеться паранджі - мусульманського жіночого верхнього одягу, що повністю закриває тіло й обличчя і маэ лише щільну сітку-проріз для очей; а також нікабу - головного убору, що повністю закриває обличчя та волосся і залишає лише проріз для очей.

Жінки у традиційному мусульманському одязі в Німеччині

1 серпня закон набув чинності. Порушення закону, вчинене вперше, каратиметься штрафом у 135 євро. Ця сума зросте до 1350 євро, починаючи з четвертого порушення. При цьому, як пояснив міністр юстиції країни Серен Папі Поульсен, нікого не стануть примушувати знімати паранджу одразу ж на вулиці.

Франція - перша країна, яка заборонила нікаб і паранджу

Першою країною Євросоюзу, яка заборонила носіння в громадських місцях мусульманського одягу, що повністю приховує обличчя, стала Франція. Відповідний закон був ініційований урядом тодішнього президента Ніколя Саркозі й набув чинності у квітні 2011 року. При цьому в законі - щоб уникнути дискримінації - мова не йде конкретно про мусульманський одяг: "Ніхто не повинен носити у громадських місцях елементи одягу, які служать для того, щоб приховувати обличчя". Носіння будь-якого виду релігійного одягу та головних уборів було заборонено у французьких школах ще в 2004 році.

У 2014 році Європейський суд з прав людини у Страсбурзі (ЄСПЛ) ухвалив, що прийнятий у Франції закон, заснований на ідеї "мирного співіснування", не порушує Європейської конвенції з прав людини. Рішення ЄСПЛ відкрило шлях для прийняття подібних законів і в інших європейських країнах, на які поширюється юрисдикція суду в Страсбурзі.

У ФРН діє заборона для жінок на держслужбі та за кермом

Бундестаг наприкінці квітня 2017 року ухвалив закон, який забороняє жінкам на державній службі носити головний убір, що закриває обличчя, зокрема нікаб чи паранджу. Вуалювання з релігійних або світоглядних мотивів суперечить принципу нейтральності держави, йдеться в обґрунтуванні. Крім того, закон наказує жінці показувати обличчя, якщо органи правопорядку намагаються встановити її особу, наприклад, під час перевірки документів. За необхідності вони мають право примусити жінку показати обличчя.

Жінка у нікабі

Крім того, представництво федеральних земель Німеччини - Бундесрат – ухвалив низку важливих доповнень до правил дорожнього руху. Відтепер не можна сідати за кермо, надівши карнавальну маску, респіратор або деякі мусульманські головні убори. За порушення цієї норми загрожує штраф у розмірі 60 євро.

У Бундесраті обґрунтували цей захід тим, щоб особу водія можна було впізнати під час фіксації на радарах. Ця заборона діє на території всієї Німеччини. В інших випадках питання носіння мусульманського одягу знаходяться в компетенції федеральних земель.

Нідерланди: у школи і транспорт - без паранджі

Парламент Нідерландів проголосував за запровадження заборони на носіння паранджі та нікабу у 2017 році. Обмеження поширюється на урядові будівлі, громадський транспорт, школи та лікарні. Цей захід влада пов'язує з необхідністю ідентифікації особи. Порушникам загрожує штраф до 400 євро. Але в Нідерландах дуже мало жінок носять паранджу або нікаб - за даними уряду в Гаазі, їх всього близько ста.

Болгарія та Австрія - заборона з винятками

У Болгарії заборону на носіння паранджі, нікабу та будь-яких головних уборів, що приховують обличчя, в тому числі балаклав, масок, накидок та інших схожих з ними елементів одягу, було запроваджено у 2016 році. За порушення - штраф у 750 євро.

Щоправда, обмеження діють не скрізь. Носити такий одяг і головні убори можна, наприклад, у молитовних будинках, а також у тих випадках, коли приховування обличчя пов'язано з професійною діяльністю або з заняттями певними видами спорту.

В Австрії подібна заборона набула чинності у жовтні 2017 року. Відповідно до закону, в громадських місцях обличчя від підборіддя до лінії росту волосся має бути відкритим. За порушення загрожує штраф у 150 євро.

Загальнонаціональна заборонау Бельгії

З липня 2011 року по всій території Бельгії діє заборона на носіння в громадських місцях одягу та головних уборів, що приховують обличчя. З 2008 року ця заборона діяла лише у трьох бельгійських муніципалітетах. Порушення загрожує грошовим штрафом або арештом до семи діб. Заборона безпосередньо стосується 300 жінок, які носять паранджу і нікаб.

Загалом у Бельгії мешкає один мільйон мусульман. Цю заборону вже неодноразово оскаржували в суді. Так, ЄСПЛ у липні 2017 року виніс рішення за двома позовами, ухваливши, що заборона не порушує Європейської конвенції з прав людини. Позивачами були три мусульманки, які мешкають у Бельгії.

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