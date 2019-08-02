У Німеччині сперечаються щодо заборони в школах і вишах нікаба й паранджі

У Німеччині вкотре спалахнули гострі дебати з питання щодо того, чи можна носити ученицям шкіл і студенткам вишів мусульманський одяг, що повністю закриває тіло й обличчя, - нікаб і паранджу. У частини представниць феміністського руху думки щодо цього питання несподівано співпали з думкою політиків з партій правого спектру. А найгарячіші внутрішньопартійні суперечки ведуться у Зелених, які досі не можуть однозначно визначитись зі своєю позицією.

Приводом для нової дискусії стало рішення Вищого адміністративного суду Гамбурга, що дозволив 16-річній дівчині приходити на заняття в школі в нікабі. Адміністрація не допускала її в подібному одязі до уроків. Судді обґрунтували своє рішення "беззастережним захистом свободи віросповідання". Обмеження цієї свободи можливе тільки в тому випадку, якщо вона порушує положення певних законодавчих документів, йдеться в постанові суду. А оскільки в законі про шкільну освіту федеральної землі Гамбург про це немає ані слова, то і обмеження прав дівчини-мусульманки неприпустиме, вирішив суд.

У Німеччині немає загальної заборони нікаба і паранджі

Особливою рисою системи шкільної та вищої освіти Німеччини є те, що за неї несуть відповідальність на місцях. Тому в кожній федеральній землі є свої закони в цій сфері, і їхні положення різняться. Так, в законі Нижньої Саксонії з 2017 року закріплена норма про те, що учні своєю поведінкою або зовнішнім виглядом не можуть ускладнювати спілкування з іншими учасниками шкільного життя. Тим самим, головний убір, що закриває обличчя, тут опинився під забороною. Схожі положення є і в законодавстві Баварії.

Поліція в Австрії перевіряє документи в дівчини-мусульманки

На федеральному рівні є лише окремі положення, що обмежують носіння нікаба і паранджі. Їх, наприклад, не дозволяється носити чиновникам федерального рівня і військовослужбовцям бундесверу. У звичайному житті головні убори, що повністю закривають обличчя, не дозволяється носити водіям машин.

Кожна жінка, яка носить нікаб або паранджу, зобов'язана відкрити своє обличчя на вимогу для ідентифікації особи. Але генеральної заборони на носіння їх у громадських місцях у Німеччині немає. У низці європейських країн, наприклад, в Бельгії, Франції, Нідерландах, Австрії та Данії, така заборона існує.

У низці земель хочуть змінити шкільне законодавство

Сенат (земельний уряд) Гамбурга, сформований представниками Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) і Зеленими, має намір внести доповнення до шкільного законодавства.

Сенатор у справах шкільної освіти Гамбурга Тіс Рабе (Ties Rabe) зі СДПН заявив, що незабаром нікаб і паранджі в школі - як для учениць, так і для вчительок, будуть заборонені. Його точку зору підтримує й Катаріна Феґебанк (Katharina Fegebank) з партії Зелених, яка займає посаду віце-бургомістра Гамбурга. "Паранджа і нікаб для мене є символом пригнічення", - вказала політик.

За заборону виступають і всі три опозиційні партії, представлені в парламенті Гамбурга, - Християнсько-демократичний союз (ХДС), ліберальна Вільна демократична партія (ВДП) і правопопулістська "Альтернатива для Німеччини" (АдН).

Схожої думки дотримуються і в низці інших федеральних земель, наприклад, у Баден-Вюртемберзі. Заняття базуються на відкритій комунікації, а закрита одягом особа перешкоджає цьому, вважає земельна міністерка культури й освіти Сюзанне Айзенманн (Susanne Eisenmann) з ХДС. Її підтримує прем'єр-міністр Баден-Вюртемберга Вінфрід Кречман (Winfried Kretschmann) з партії Зелені: "я вважаю, що у вільному суспільстві треба показувати своє обличчя".

У Зелених єдності немає

Не всі колеги Кречмана по партії мають таку однозначну позицію. Деякі вважають, що активні виступи проти нікаба і паранджі грають на руку правим.

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Філіц Полат (Filiz Polat), експерт з питань міграційної політики фракції Зелених у Бундестазі, вказує, що в демократичному суспільстві людина сама може визначати, які релігійні символи вона хоче носити, а від яких - відмовитися. При цьому в Конституції ФРН немає якоїсь генеральної заборони на цей рахунок.

У Саудівській Аравії жінкам дозволено керувати авто в никабі. У Німеччині це заборонено

Так само, як в Основному законі не сказано, що віруючій мусульманці можна заборонити відвідувати школу через специфіку її одягу. Саме ці аргументи використовували однопартійці Полат у ландтазі Шлезвіг-Гольштейна, коли відхилили пропозицію щодо заборони носіння нікаба і паранджі у вишах цієї федеральної землі.

Гострі дебати навколо поодиноких випадків

Питання про заборону або дозвіл цього одягу хвилює не тільки політиків. Для президента Асоціації німецьких вишів Бернгарда Кемпена (Bernhard Kempen) відповідь у даному випадку неоднозначна. На його думку, носіння головного убору, що повністю закриває обличчя, неприпустимо на семінарах, коли студенти працюють у маленьких групах. У той же час, вважає Кемпен, на лекціях нікаб і паранджа нікому не заважають. А от Німецький союз філологів виступає за повну заборону цього одягу як у вишах, так і в школах.

Відома в Німеччині феміністка Сейран Атеш вважає, що в школах треба заборонити там носіння всіх релігійних символів

Сейран Атеш (Seyran Ates), відома в Німеччині феміністка і співзасновниця ліберальної мечеті Ібн-Рушд-Гете в Берліні, вважає, що в інтересах збереження громадянського миру в школах треба заборонити носіння всіх релігійних символів - не тільки ісламських. А ісламознавець Рім Щпільгаус (Riem Spielhaus) попереджає, що дискримінація тих, хто носить нікаб і паранджу, підтримує радикальні настрої серед мусульман Німеччини. На його думку, замість цього необхідний діалог з такими людьми.

Що залишається при цьому незмінним, так це кількість жінок, які в Німеччині носять нікаб і паранджу. Вона вкрай невелика. Саме цей факт, наприклад, став причиною для влади Бремена не вносити зміни в шкільне законодавство. Якщо немає прецедентів, вирішили вони, то поки що не варто і змінювати закон.

Хіджаб, чадра, паранджа: у чому різниця? Велика різноманітність Відмінності в деяких елементах традиційного мусульманського жіночого одягу часом здаються незначними. Не дивно, що багато хто нерідко плутає нікаб з паранджею або чадрою. Крім того, жінки часто носять різні елементи одягу в поєднанні, що тільки посилює плутанину. Чим відрізняються традиційні головні убори й елементи одягу мусульманок - у галереї DW.

Хіджаб, чадра, паранджа: у чому різниця? Шейла Довгий прямокутний шарф, який вільно обертають навколо голови і кладуть на плечі. Шейли бувають різних кольорів. Такий варіант головного убору найбільш розповсюджений у країнах Персидської затоки.

Хіджаб, чадра, паранджа: у чому різниця? Хіджаб У більш широкому розумінні хіджаб - це будь-який одяг, який відповідає нормам шаріату. Однак у західних країнах хіджабом називають традиційну жіночу мусульманську хустку, яка повністю закриває волосся, вуха та шию і в більшості випадків злегка вкриває плечі. Обличчя при цьому залишається відкритим.

Хіджаб, чадра, паранджа: у чому різниця? Хіджаб аміра Цей головний убір складається із двох частин. Одна з них щільно облягає голову на зразок шапочки, інша - це шарф у формі рукава, який вдягають зверху, щоб закрити плечі. Саме слово "аміра" перекладається з арабської як "принцеса".

Хіджаб, чадра, паранджа: у чому різниця? Хімар Накидка з прорізом для обличчя, яка закриває волосся, вуха і плечі та доходить до талії. Хімар поширений на Близькому Сході і в Туреччині.

Хіджаб, чадра, паранджа: у чому різниця? Чадра Довге покривало, що закриває усе тіло з голови до п'ят. Чадра ніяк не кріпиться до одягу і не має застібок, жінка зазвичай сама притримує її руками. Чадра обличчя не закриває, але за бажання жінка може зробити це краєм покривала. Її часто носять у поєднанні з нікабом. Поширена в Ірані.

Хіджаб, чадра, паранджа: у чому різниця? Нікаб Головний убір чорного кольору, який повністю закриває обличчя та волосся, залишаючи лише проріз для очей. Нікаб поєднують з іншими видами традиційного мусульманського одягу, наприклад, з абаєю - довгою сукнею з рукавами і без паска. Найчастіше нікаб носять у країнах Персидської затоки, Ємені і Пакистані.

Хіджаб, чадра, паранджа: у чому різниця? Паранджа Довге покривало, яке повністю вкриває тіло та обличчя. Проріз для очей в паранджі закритий щільною сіткою - чачваном. Цей вид одягу розповсюджений у Середній Азії та Афганістані. Автор: Ута Штайнвер, Ольга Войтович

