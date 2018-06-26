 Держсекретар США: Компроміси з Росією можуть повернути її до G7 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.06.2018

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Новини

Держсекретар США: Компроміси з Росією можуть повернути її до G7

Білий дім готовий повернути Росію на міжнародну арену, заявив держсеркретар США Майк Помео. У Вашингтоні та Москві готуються до зустрічі президентів Трампа і Путіна. Серед тем саміту будуть, зокрема, Сирія та Україна.

Зустріч Путіна і Трампа

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Майк Помпео повідомив, що Москва і Вашингтон завершують приготування до зустрічі двох президентів. У четвер, 28 червня, він також заявив, що Білий дім вважає повернення Росії до міжнародного столу переговорів неминучим, а "компроміси" можуть дозволити їй знову ввійти до складу Великої сімки (G7), неформального клубу розвинених демократій, передає агенція AP.

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Президенти США Дональд Трамп та Росії Володимир Путін планують усередині липня провести зустріч. Чи варто очікувати від неї доленосних рішень?

Президент Росії Володимир Путін зустрінеться із президентом США Дональдом Трампом, заявили в Москві. Точне місце та дата зустрічі поки невідомі. (27.06.2018)

Російський президент Володимир Путін та радник президента США з національної безпеки Джон Болтон під час зустрічі в Москві висловилися за покращення відносин між Москвою та Вашингтоном. (27.06.2018)

На виступі перед сенаторами Помпео не став уточнювати, про які компроміси може йтися. Утім, він наполіг, що позиція Вашингтона щодо Криму залишається незмінною - Росія незаконно анексувала український півострів. Саме це призвело виключення РФ з тодішньої G8. "Президент щиро переконаний, що участь Росії у важливих геостратегічних дискусіях неминуча", - зазначив Помпео. На думку держсекретаря, США та Росія можуть знайти окремі сфери для порозуміння, що може допомогти ситуації в Україні. Сам президент США Дональд Трамп раніше заявляв, що порозуміння з Москвою - "хороша штука".

Цього ж дня стало відомо, що Москва та Вашингтон домовилися про зустріч Трампа і Путіна. Очікується, що незабаром стане відомо місце її проведення. Раніше висувалися припущення про Відень та Гельсінкі. Трамп напередодні анонсував, що серед імовірних тем розмови з президентом Росії Володимиром Путіним - Сирія та Україна. У Кремлі навіть заявили про можливу спільну заяву щодо поліпшення американсько-російських відносин.

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