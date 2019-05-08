 Держсекретарю США не вдалося здобути підтримку ЄС щодо Ірану | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.05.2019

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Новини

Держсекретарю США не вдалося здобути підтримку ЄС щодо Ірану

Євросоюз закликає США до стриманості, щоб уникнути воєнного конфлікту з Іраном. У ЄС мають намір і надалі дотримуватися умов ядерної угоди з Тегераном.

Гайко Маас та Майк Помпео

Гайко Маас (ліворуч) та Майк Помпео

Європейський Союз закликав США до стриманості стосовно Ірану. "Ми не хочемо воєнної ескалації", - заявив міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas) після зустрічі з держсекретарем США Майком Помпео в Брюсселі в понеділок, 13 травня. Помпео прибув до Брюсселя з незапланованим візитом, щоб обговорити ситуацію, що склалася навколо Ірану, з міністрами закордонних справ ФРН, Франції та Великобританії, а також з верховною представницею ЄС із зовнішньої політики Федерікою Могеріні.

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За словами Мааса, ЄС та США мають однакові цілі, хоча йдуть "різними шляхами" та мають "різні погляди" на те, як цього досягнути, а саме - не допустити, щоб Іран отримав ядерну зброю. На відміну від Вашингтона, в Брюсселі мають намір і надалі дотримуватися умов ядерної угоди з Тегераном, доки Іран виконує її умови. За словами Могеріні, ЄС закликає "всі сторони до максимальної стриманості".

"Нас дуже турбує небезпека того, що через ненавмисну помилку запалає конфлікт", - заявив глава МЗС Великобританії Джеремі Хант. У свою чергу, керівник французького зовнішньополітичного відомства Жан-Ів Ле Дріан розкритикував курс Вашингтона на "посилення тиску та санкцій" щодо Ірану.

Могеріні також обговорила з Помпео ситуацію в Венесуелі. За її словами, європейська сторона запропонує свої ідеї для мирного демократичного виходу з політичної кризи в цій країні. Найближчим часом з Брюсселя до Каракаса вирушить спеціальна дипломатична делегація, щоб обговорити можливе врегулювання з усіма зацікавленими сторонами, повідомила Могеріні.

  • Торгівля золотом та дорогоцінними металами

    На кого націлені санкції США?

    Іран

    Санкції США щодо Ірану мають на меті унеможливлення торгівлі Тегераном золотом та дорогоцінними металами, блокування продажу пасажирських літаків, обмеження у закупівлі американських доларів та інші штрафні заходи. США також планують блокувати ключові нафтові угоди Ірану. Відповідний пакет санкцій набере чинності в листопаді 2018 року.

  • Гвинтівка M-16. Експорт зброї до Північної Кореї заборонений

    На кого націлені санкції США?

    Північна Корея

    Ембарго щодо Північної Кореї підтримується ООН, проте Вашингтон впровадив і окремий санкційний режим. Наприклад, США суворо забороняють експортувати зброю в цю країну. Крім того, США використовують свій глобальний вплив для покарання неамериканських банків та компаній, які ведуть бізнес із Пхеньяном.

  • Людські руки, занурені в нафту

    На кого націлені санкції США?

    Сирія

    Торговельні обмеження Вашингтона унеможливлюють експорт нафти до США режимом Башара Асада. Вся нерухомість і активи сирійського уряду в США заморожені. За даними американського казначейства, громадянам США, де б вони не перебували, забороняється здійснювати "нові інвестиції" в країну, що потерпає від війни.

  • Кримське вино

    На кого націлені санкції США?

    Росія

    У США після подій в Криму 2014 року з'явився чорний список, до якого увійшли численні високопосадовці та бізнесмени з Росії. Їм заборонені поїздки в США, а їхні активи заморожені. Заборони також поширюються на товари з анексованого РФ українського півострова, наприклад, кримське вино. Найближчим часом також мають набути чинності нові санкції у відповідь на отруєння Скрипалів.

  • Пара туристів позує навпроти графіті, Гавана, Куба

    На кого націлені санкції США?

    Куба

    Американських туристів на Кубі побільшало після того як адміністрація Обами ініціювала відлигу у відносинах в 2016 році. Однак, за правління Дональда Трампа Білий дім знову встановив обмеження для своїх громадян і ускладнив для американців подорожі на острів.

    Автор: Дарко Яневич, Маріанна Присяжнюк


DW.COM

На кого націлені санкції США?

США посідають центральне місце у світовій торгівлі та інколи використовують свою позицію, щоб покарати суперників. DW зібрала докупи основні санкції, які США запровадили щодо Ірану, Куби, Росії, Північної Кореї та Сирії. (21.08.2018)  

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