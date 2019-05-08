Держсекретарю США не вдалося здобути підтримку ЄС щодо Ірану

Європейський Союз закликав США до стриманості стосовно Ірану. "Ми не хочемо воєнної ескалації", - заявив міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas) після зустрічі з держсекретарем США Майком Помпео в Брюсселі в понеділок, 13 травня. Помпео прибув до Брюсселя з незапланованим візитом, щоб обговорити ситуацію, що склалася навколо Ірану, з міністрами закордонних справ ФРН, Франції та Великобританії, а також з верховною представницею ЄС із зовнішньої політики Федерікою Могеріні.

За словами Мааса, ЄС та США мають однакові цілі, хоча йдуть "різними шляхами" та мають "різні погляди" на те, як цього досягнути, а саме - не допустити, щоб Іран отримав ядерну зброю. На відміну від Вашингтона, в Брюсселі мають намір і надалі дотримуватися умов ядерної угоди з Тегераном, доки Іран виконує її умови. За словами Могеріні, ЄС закликає "всі сторони до максимальної стриманості".

"Нас дуже турбує небезпека того, що через ненавмисну помилку запалає конфлікт", - заявив глава МЗС Великобританії Джеремі Хант. У свою чергу, керівник французького зовнішньополітичного відомства Жан-Ів Ле Дріан розкритикував курс Вашингтона на "посилення тиску та санкцій" щодо Ірану.

Могеріні також обговорила з Помпео ситуацію в Венесуелі. За її словами, європейська сторона запропонує свої ідеї для мирного демократичного виходу з політичної кризи в цій країні. Найближчим часом з Брюсселя до Каракаса вирушить спеціальна дипломатична делегація, щоб обговорити можливе врегулювання з усіма зацікавленими сторонами, повідомила Могеріні.