Держдепартамент США схвалив продаж 150 ракет Javelin Україні

Державний департамент США затвердив продаж Україні 150 ракет до переносних протитанкових ракетних комплексів (ПТРК) Raytheon Co Javelin та пов'язаного з ними обладнання на суму до 39,2 мільйона доларів, повідомила агенція Reuters у четвер, 3 жовтня, з посиланням на заяву міністерства оборони США .

Про постачання Україні цієї партії Javelin домовилися влітку цього року. Згодом Державний департамент та Конгрес Сполучених Штатів попередньо схвалили продаж Україні додаткової партії ракет Javelin.

Президенти США Дональд Трамп та України Володимир Зеленський також обговорювали цю угоду 25 липня під час телефонного дзвінка, що спричинив скандал в Сполучених Штатах та розслідування в рамках запуску представниками Демократичної партії процедури імпічменту Трампа. Втім, на той час питання продажу ракет Україні було вже вирішене.

У 2018 році Сполучені Штати продали Україні 37 пускових установок та понад 200 ракет до ПТРК Javelin.