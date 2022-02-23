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Народні депутати внесли зміни до державного бюджету 2022 року, збільшивши доходну та видаткову частину бюджету на 26,5 мільярдів гривень. 23 мільярди з них підуть на оборону.
Зростання реального ВВП у держбюджеті на 2022 рік передбачається на 3,8 відсотка, а дефіцит бюджету складатиме 188 мільярдів гривень.
Ексміністра інфраструктури Володимира Омеляна визнали невинуватим у справі про недоотримання держбюджетом 30,4 мільйона гривень.
Згідно з проєктом бюджету, в наступному році планують підвищити зарплати лікарям та збільшити видатки на освіту. Дефіцит бюджету хочуть скоротити до 3,5 відсотка від ВВП.
Держбюджет України за 2,5 місяці отримав понад 1 мільярд гривень від оформлення 28 тисяч авто на єврономерах, повідомили в митниці.
Латаючи бюджетні дірки, Кабмін подав до Верховної Ради законопроєкт, який вже охрестили "антиахметівським". Однак є нюанс: в рази більше за найбагатшого українця уряд стягне з власників сільських грядок.
Рішенням РНБО запроваджено санкції проти низки юридичних осіб, а також відсторонено десятки корумпованих митників, повідомив президент України Володимир Зеленський.
За словами прем'єра Дениса Шмигаля, дефіцит бюджету порівняно з проєктом до першого читання скорочено з 6-ти до 5,5 відсотка від ВВП, або на 24 мільярди гривень.
Запропонований урядом України проєкт бюджету на 2021 рік є нереалістичним, вважають опитані DW експерти. Вони говорять про наявність у ньому забагато популізму та невиправданого оптимізму.
Видатки, пов'язані з ініційованим президентом Володимиром Зеленським опитуванням під час місцевих виборів, візьме на себе президентська партія "Слуга народу". У політсилі запевнили, що це - в рамках закону.
На українському фінансовому ринку достатньо ліквідності, тому жодних підстав для емісії гривні немає, запевнив міністр фінансів Сергій Марченко.
Згідно з ухваленими змінами до держбюджету обсяг новоствореного фонду боротьби з коронавірусом становить 64,7 мільярда гривень. 15,8 мільярда виділять МОЗ на програму держгарантій медобслуговування.
Доходи державного бюджету хочуть скоротити на 119,7 мільярда гривень, а витрати збільшити на 82,4 мільярда гривень. Бюджетний комітет також пропонує зменшити фінансування на боротьбу з епідемією коронавірусу в Україні.
Для отримання нового траншу Міжнародного валютного фонду Київ має схвалити законопроєкт про банки, а також внести зміни до державного бюджету.
Уряд очікує, що жорсткий карантин через коронавірус триватиме в Україні до кінця травня. Чи здатна економіка країни витримати тривалі обмеження проти пандемії COVID-19?
Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук відзвітував у парламенті про роботу уряду за останні півроку та похвалився проведеним "аудитом держави". Опозицію ж вразили в звіті лише слова прем'єра "жесть" та "круто".
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