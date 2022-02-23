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Держбюджет

Верховна Рада збільшила видатки на оборону у держбюджеті

Верховна Рада збільшила видатки на оборону у держбюджеті 23.02.2022

Народні депутати внесли зміни до державного бюджету 2022 року, збільшивши доходну та видаткову частину бюджету на 26,5 мільярдів гривень. 23 мільярди з них підуть на оборону.

Верховна Рада ухвалила держбюджет на 2022 рік у першому читанні

Верховна Рада ухвалила держбюджет на 2022 рік у першому читанні 02.11.2021

Зростання реального ВВП у держбюджеті на 2022 рік передбачається на 3,8 відсотка, а дефіцит бюджету складатиме 188 мільярдів гривень.

Антикорупційний суд виправдав колишнього міністра інфраструктури Омеляна

Антикорупційний суд виправдав колишнього міністра інфраструктури Омеляна 18.10.2021

Ексміністра інфраструктури Володимира Омеляна визнали невинуватим у справі про недоотримання держбюджетом 30,4 мільйона гривень.

Уряд схвалив проєкт бюджету-2022, лікарям обіцяють мінімум 20 тисяч гривень

Уряд схвалив проєкт бюджету-2022, лікарям обіцяють мінімум 20 тисяч гривень 15.09.2021

Згідно з проєктом бюджету, в наступному році планують підвищити зарплати лікарям та збільшити видатки на освіту. Дефіцит бюджету хочуть скоротити до 3,5 відсотка від ВВП.
Пільгове розмитнення євроблях: бюджет отримав понад 1 мільярд гривень

Пільгове розмитнення "євроблях": бюджет отримав понад 1 мільярд гривень 30.08.2021

Держбюджет України за 2,5 місяці отримав понад 1 мільярд гривень від оформлення 28 тисяч авто на єврономерах, повідомили в митниці.
Уряд у пошуку грошей: Ахметов, руда і грядка помідорів

Уряд у пошуку грошей: Ахметов, руда і грядка помідорів 09.06.2021

Латаючи бюджетні дірки, Кабмін подав до Верховної Ради законопроєкт, який вже охрестили "антиахметівським". Однак є нюанс: в рази більше за найбагатшого українця уряд стягне з власників сільських грядок.
РНБО ввела санкції проти найбільших контрабандистів - Зеленський

РНБО ввела санкції проти найбільших контрабандистів - Зеленський 02.04.2021

Рішенням РНБО запроваджено санкції проти низки юридичних осіб, а також відсторонено десятки корумпованих митників, повідомив президент України Володимир Зеленський.
Кабмін схвалив проєкт держбюджету України до другого читання

Кабмін схвалив проєкт держбюджету України до другого читання 26.11.2020

За словами прем'єра Дениса Шмигаля, дефіцит бюджету порівняно з проєктом до першого читання скорочено з 6-ти до 5,5 відсотка від ВВП, або на 24 мільярди гривень.
Нереалістичні очікування. Бюджет України 2021 буде важко виконати?

Нереалістичні очікування. Бюджет України 2021 буде важко виконати? 06.11.2020

Запропонований урядом України проєкт бюджету на 2021 рік є нереалістичним, вважають опитані DW експерти. Вони говорять про наявність у ньому забагато популізму та невиправданого оптимізму.
Партія Слуга народу заплатить за опитування Зеленського

Партія "Слуга народу" заплатить за опитування Зеленського 21.10.2020

Видатки, пов'язані з ініційованим президентом Володимиром Зеленським опитуванням під час місцевих виборів, візьме на себе президентська партія "Слуга народу". У політсилі запевнили, що це - в рамках закону.
Міністр фінансів України назвав спекуляціями розмови про емісію гривні

Міністр фінансів України назвав спекуляціями розмови про емісію гривні 21.07.2020

На українському фінансовому ринку достатньо ліквідності, тому жодних підстав для емісії гривні немає, запевнив міністр фінансів Сергій Марченко.

Верховна Рада створила у держбюджеті фонд боротьби з коронавірусом

Верховна Рада створила у держбюджеті фонд боротьби з коронавірусом 13.04.2020

Згідно з ухваленими змінами до держбюджету обсяг новоствореного фонду боротьби з коронавірусом становить 64,7 мільярда гривень. 15,8 мільярда виділять МОЗ на програму держгарантій медобслуговування.
Уряд України пропонує втричі збільшити дефіцит бюджету-2020

Уряд України пропонує втричі збільшити дефіцит бюджету-2020 12.04.2020

Доходи державного бюджету хочуть скоротити на 119,7 мільярда гривень, а витрати збільшити на 82,4 мільярда гривень. Бюджетний комітет також пропонує зменшити фінансування на боротьбу з епідемією коронавірусу в Україні.

МВФ очікує від України ухвалення змін до держбюджету

МВФ очікує від України ухвалення змін до держбюджету 04.04.2020

Для отримання нового траншу Міжнародного валютного фонду Київ має схвалити законопроєкт про банки, а також внести зміни до державного бюджету.

Коронавірус і економіка: чи здатна Україна пережити карантин

Коронавірус і економіка: чи здатна Україна пережити карантин 03.04.2020

Уряд очікує, що жорсткий карантин через коронавірус триватиме в Україні до кінця травня. Чи здатна економіка країни витримати тривалі обмеження проти пандемії COVID-19?
Як Олексій Гончарук у Верховній Раді звітував

Як Олексій Гончарук у Верховній Раді звітував 21.02.2020

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук відзвітував у парламенті про роботу уряду за останні півроку та похвалився проведеним "аудитом держави". Опозицію ж вразили в звіті лише слова прем'єра "жесть" та "круто".
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