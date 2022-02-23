Держбюджет

Уряд у пошуку грошей: Ахметов, руда і грядка помідорів

Латаючи бюджетні дірки, Кабмін подав до Верховної Ради законопроєкт, який вже охрестили "антиахметівським". Однак є нюанс: в рази більше за найбагатшого українця уряд стягне з власників сільських грядок.