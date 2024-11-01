Бюджет України 2025: яким він буде?

Верховна Рада ухвалила у першому читанні проєкт державного бюджету України на наступний 2025 рік без підвищених зарплат прокурорам та з дефіцитом у 1,64 трильйона гривень. Але це може змінитись до другого читання.

Верховна Рада 31 жовтня ухвалила у першому читанні проєкт державного бюджету на 2025 рік. За ухвалення бюджету проголосували 247 народних депутатів.

Підвищення зарплат прокурорам прибрали з проєкту бюджету

Найбільше суперечок у парламентарів викликало підвищення заробітних плат прокурорам. Проєкт державного бюджету на 2025 рік пропонував виділити 13,3 мільярда гривень на зарплати прокурорам - винагороди працівникам прокуратури мали збільшитися на 25 відсотків. "Лобістами прокурорів у парламенті виявилися члени Комітету з питань правоохоронної діяльності", - заявила депутатка з опозиційної фракції ЄС, членкиня парламентського комітету України з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна.

Зважаючи на критику, депутати скасували підвищення зарплат українським прокурорам. "ВР вистачило мудрості не робити помилку щодо сумнівного підвищення зарплат. Відповідна правка підтримана в залі", - прокоментував депутат з фракції "Слуга народу", голова комітету Верховної ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Телеграм.

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Утім не всі його колеги по фракції розділяють оптимізм щодо скасування підвищення зарплат прокурорам. Народна депутатка з фракції "Слуга народу" Ольга Василевська-Смаглюк вважає, що логічно підвищити їм грошову винагороду, адже відбулася реформа прокуратури. На її думку, це посилить відтік кадрів з правоохоронного орану. "Хтось перестраховує свою зарплату в 40 тисяч якимись інвалідностями фіктивними і виплатами за вислугу років, але не всім вдається. Прокурор отримує 40 тисяч гривень, вони всі йдуть в ті правоохоронні органи, які мають більші зарплати: НАБУ та інші органи, де зарплата набагато вища", - наголошує депутатка, слова якої цитує "Суспільне".

Більшість видатків - на безпеку та оборону

Загалом видатки держбюджету на наступний рік плануються в обсязі понад 3,6 трильйони гривень, що на 535 мільярдів гривень більше, порівняно з нинішнім роком. Доходи загального фонду заплановані на суму 2,7 мільярда гривень - на 411 мільярдів більше, ніж 2024-го. Голова парламентського комітету з питань бюджету Роксолана Підласа наголошує, що у проєкті держбюджету на наступний рік більша частина видатків передбачена на фінансування безпеки та оборони. "Відповідно до Закону України "Про національну безпеку України" обсяг видатків на фінансування сектору безпеки і оборони має становити не менше 5% запланованого ВВП. У проєкті держбюджету на 2025 рік загальний ресурс на нацбезпеку та оборону передбачений у сумі 2 трлн 223 млрд грн, або 26,3% прогнозного ВВП", - зазначила Підласа. За її словами, комітет переглянув пропозицію уряду та всі джерела наповнення Дорожнього фонду, зокрема 43,3 мільярда гривень на фінансування боргових зобов'язань Держагентства автодоріг та будівництво й експлуатацію доріг у 2025 році, депутати спрямували до загального фонду держбюджету на фінансування потреб безпеки і оборони.

"Пріоритетом кошторису наступного року так само буде безпека й оборона. Усі податки, які сплачують люди та бізнес, будемо направляти на посилення наших захисників та військових спроможностей", - заявив премєр-міністр України Денис Шмигаль.

Дефіцит бюджету покриватимуть міжнародні партнери

Згідно з проєктом бюджету, у 2025-му році рівень мінімальної заробітної плати залишиться таким самим і становитиме 8000 гривень на місяць. Прожитковий мінімум також залишиться на рівні цього року і становитиме 2920 гривень і 2120 гривень для державних службовців. Відповідно, мінімальний рівень Єдиного соціального внеску наступного року сягне 1760 гривень. "На жаль, не буде перегляду основних соціальних стандартів та гарантій (прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати, мінімальної пенсії). За оцінками, підвищення мінімальної зарплати на 100 гривень створювало б додаткові видатки бюджету на 5,3 мільярда гривень", - заявив Данило Гетьманцев.

Загалом бюджет на 2025-ий - дефіцитний, не вистачає 1,6 трильйона гривень - це сума, яка потрібна для фінансування всіх не військових видатків. Членкиня комітету з питань бюджету Леся Забуранна каже, що про гроші, яких не вистачає, будуть домовлятися з партнерами.

"Після рішень у Брюсселі про виділення Україні 35 мільярдів євро, а також рішення США виділити 20 мільярдів доларів та Японії про 3 мільярди, то в принципі це реалістичний бюджет в тих умовах, яких ми знаходимося. Ще є плюсом те, що на окремі виділені Україні кошти немає обмежень щодо їх використання, тому їх можна буде спрямувати на оборонний сектор", - прокоментував DW експерт з питань економіки, фінансів і податків Мережі захисту національних інтересів "ANTS" Ілля Несходовський. Разом з тим, на його думку, до другого читання можливі зміни "бюджетної картини", хоча зміни можуть бути мінімальними. Він також вказує на те, що у 2025 році очікується зниження ділової активності в Україні через негативні очікування бізнесу, пов'язані з воєнними діями в країні та нестабільною міжнародною ситуацією.