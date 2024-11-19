Верховна Рада схвалила проєкт державного бюджету на 2025 рік

Народні депутати схвалили в другому читанні проєкт держбюджету на 2025 рік. Загалом видатки у ньому заплановані у обсязі понад 3,94 трильйона гривень.

Верховна Рада України у вівторок, 19 листопада, ухвалила в другому читанні і в цілому проєкт державного бюджету на 2025 рік. Як вказав народний депутат від фракції "Голосу" Ярослав Железняк, "за" проголосували 257 депутатів.

Загалом видатки держбюджету у 2025 році плануються в обсязі понад 3,94 трильйона гривень. Запланований дохід, за даними Железняка, - 2,3 трильйона гривень. В цій сумі заплановані надходження в обсязі 141 мільярд гривень від податкового законопроєкту №11416-д, який ухвалили в жовтні. Він передбачає істотне збільшення податків: військовий збір на зарплати всіх фізичних осіб зросте з 1,5 відсотка до п'яти.

Мінфін запевняє: оборона і безпека - головні пріорітети

У міністерстві фінансів України наголошують, що 26,3 відсотка ВВП країни будуть направлені на безпеку та оборону: видатки зростуть до 2,23 трильйона гривень, що на 47,6 мільярда гривень більше порівняно з уточненим планом 2024 року. Зокрема, на оплату праці військових передбачено 1,16 трильйона гривень, що на 10 мільярдів гривень більше, ніж у 2024 році. Крім того, збільшуються видатки на озброєння та військову техніку. Вони передбачені на рівні 739 мільярдів гривень, що на 34,1 мільярда гривень більше ніж торік.

Також бюджет-2025 передбачає, що видатки на фінансування мінстерства з питань стратегічних галузей економіки, яке займається модернізацією оборонно-промислового комплексу, зростуть до 55,1 мільярда гривень. Це на 15,3 мільярда гривень більше, ніж у 2024 році, і ці гроші мають бути використані будуть використані на технологічне оновлення виробничих потужностей.

Також бюджет передбачає розширення фінансування закупівлі безпілотників - у 2025 році на це буде виділено 46,9 мільярда гривень, що на 3,6 мільярда більше, ніж у 2024 році.

Читайте також: Бюджет України 2025: яким він буде?

Водночас депутат Железняк, коментуючи проєкт бюджету-2025, основними недоліками назвав виділення 1,5 мільярда гривень забезпечення роботу національного телемарафону і гроші "на популізм", тобто на програму "національного кешбеку" та на виплату тисячі гривень кожному україную у грудні. Це програми, які раніше анонсував президент України Володимир Зеленський для підтримки населення.

Бюджет критикують за недостаню підтримку військових

Депутат від фракції опозиційної "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко натомість розкритикував весь проєкт держбюджету. На його думку, це документ "не передбачає підтримку наших військових".

"Гроші йдуть на дороги, на марафон, але не на військо. У бюджеті залишилися захмарні зарплати для окремих чиновників, кешбеки, тоді як підвищення зарплат і соціальних виплат так і не передбачене", - обурюється нардеп від "Європейської солідарності".