Депутатська недоторканність: чому "Слуги народу" не виконали обіцянки Зеленського (відео)

Депутати від партії "Слуга народу" провалили голосування за президентський законопроект, що мав наблизити скасування депутатської недоторканності. Активісти та антикорупціонери сумніваються, що імунітет таки скасують.
Однією з головних передвиборчих обіцянок Володимира Зеленського та партії "Слуга народу" було зняття депутатської недоторканності. І вже на одному з перших засідань новообрані депутати взялись її виконувати. 3 вересня парламентарі проголосували за законопроект, що вносив зміни до Конституції України та прибрав з головного закону норми про недоторканність народних обранців. Утім, де-факто депутатський імунітет нікуди не подівся, визнають самі депутати. Чому?
Верховна Рада України після багаторічних дискусій скасувала депутатську недоторканність. За що народних обранців тепер зможуть притягнути до відповідальності і як це працює на Заході? (04.09.2019)
Ліквідація депутатської недоторканності - символічний акт для команди президента Зеленського. Це прощання з Україною, в якій депутат парламенту сприймався ледве не як бог. (04.09.2019)