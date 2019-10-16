 Депутатська недоторканність: чому ″Слуги народу″ не виконали обіцянки Зеленського (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 16.10.2019

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Політика й суспільство

Депутатська недоторканність: чому "Слуги народу" не виконали обіцянки Зеленського (відео)

Депутати від партії "Слуга народу" провалили голосування за президентський законопроект, що мав наблизити скасування депутатської недоторканності. Активісти та антикорупціонери сумніваються, що імунітет таки скасують.

Ukrainisches Parlament (DW/O. Sawytsky)

Народні депутати все ще недоторканні

Однією з головних передвиборчих обіцянок Володимира Зеленського та партії "Слуга народу" було зняття депутатської недоторканності. І вже на одному з перших засідань новообрані депутати взялись її виконувати. 3 вересня парламентарі проголосували за законопроект, що вносив зміни до Конституції України та прибрав з головного закону норми про недоторканність народних обранців. Утім, де-факто депутатський імунітет нікуди не подівся, визнають самі депутати. Чому?

 

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Депутати від партії "Слуга народу" провалили голосування за президентський законопроект, що мав би наблизити скасування депутатської недоторканності. Народні обранці нібито планують скасувати свій імунітет пізніше - окремим законом. Активісти й антикорупціонери сумніваються в щирості таких намірів.

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