Депутатська недоторканність: чому "Слуги народу" не виконали обіцянки Зеленського (відео)

Однією з головних передвиборчих обіцянок Володимира Зеленського та партії "Слуга народу" було зняття депутатської недоторканності. І вже на одному з перших засідань новообрані депутати взялись її виконувати. 3 вересня парламентарі проголосували за законопроект, що вносив зміни до Конституції України та прибрав з головного закону норми про недоторканність народних обранців. Утім, де-факто депутатський імунітет нікуди не подівся, визнають самі депутати. Чому?

