Демократи наполягають на розслідуванні листування доньки Трампа

Представники Демократичної партії США закликають провести розслідування дій доньки президента країни та його радниці Іванки Трамп. Йдеться про випадок із використанням приватної поштової скриньки для урядової кореспонденції.

Як заявили у вівторок, 20 листопада, в офісі демократа-конгресмена Елайджи Каммінгси, який є членом комітету Конгресу із нагляду та урядової реформи, цей комітет візьметься за розслідування випадку з Іванкою Трамп після того, як розпочне роботу Конгрес нового скликання, де демократи матимуть більшість у Палаті представників. "Ми хочемо дізнатися, чи Іванка (Трамп) діяла згідно з законом", - наголосили в офісі Каммінгса, цитує агенція новин Reuters.

У повідомленні наголошується, що спроби провести розслідування процедур дотримання норм урядової переписки робилися ще торік, але все це наразилося на спротив республіканців, котрі мали більшість у обох палатах парламенту й звели ці спроби демократів нанівець.

Крім того, на проведенні розслідування наполягає також і сенатор Річард Блюменталь, що також представляє Демократичну партію. "Має бути якесь розслідування", - сказав сенатор-демократ в інтерв'ю телеканалу CNN. Це розслідування повинен провести або Конгрес, або управління етики Білого дому, додав політик.

Нагадаємо, раніше видання Washington Post повідомило, що Іванка Трамп користувалася особистою поштовою скринькою для урядової переписки. Видання, що посилається на власні неназвані джерела в Білому домі, наголошує, що ці дії порушують правила архівування урядової кореспонденції. Згодом про порушення Іванкою приписів користування службовою поштою повідомило й видання The New York Times.