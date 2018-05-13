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Іванка Трамп

Тема

Іванка Трамп - донька Дональда Трампа.

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Докладно

Frankreich Strassburg - Angela Merkel im Europaparlament

Меркель очолила рейтинг найвпливовіших жінок Forbes

Меркель очолила рейтинг найвпливовіших жінок Forbes

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель посіла перше місце у списку сотні найвпливовіших жінок світу від журналу Forbes.
Політика4 грудня 2018 р.
Іванка Трамп

Демократи хочуть розслідування листування доньки Трампа

Демократи хочуть розслідування листування доньки Трампа

Необхідно провести розслідування щодо використання приватної поштової скриньки Іванкою Трамп, кажуть демократи.
Політика20 листопада 2018 р.
Радниця президента США Іванка Трамп

Іванка Трамп листувалась по службі з приватної скриньки

Іванка Трамп листувалась по службі з приватної скриньки

Донька президента США Іванка Трамп використовувала приватну поштову скриньку для урядової кореспонденції, пише WP.
Політика20 листопада 2018 р.
Полу Манафорту загрожує до 80 років ув'язнення

Пол Манафорт: за що судять піарника Януковича? (відео)

Пол Манафорт: за що судять піарника Януковича? (відео)

У Пола Манафорта багато регалій з префіксом "екс". 31 липня проти нього розпочався суд у США. Що про це варто знати?
Політика31 липня 2018 р.
Торговельна політика Трампа: м'яч у власні ворота

Торговельна політика Трампа: м'яч у власні ворота

Торговельна політика Трампа: м'яч у власні ворота

Якщо економічна суперечка з ЄС ніби розрядилась, то конфлікт між США та іншими торговельними партнерами загострюється.
Економіка26 липня 2018 р.
Будівля, у якій розміститься посольство США в Єрусалимі

Єрусалим перед відкриттям посольства США: посилена безпека

Єрусалим перед відкриттям посольства США: посилена безпека

На відкриття посольства США в Єрусалимі прибула америкаснька делегація. Тим часом палестинці готуються до протестів.
Політика13 травня 2018 р.
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