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Іванка Трамп
Тема
Іванка Трамп - донька Дональда Трампа.
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Докладно
Меркель очолила рейтинг найвпливовіших жінок Forbes
Меркель очолила рейтинг найвпливовіших жінок Forbes
Канцлерка Німеччини Ангела Меркель посіла перше місце у списку сотні найвпливовіших жінок світу від журналу Forbes.
Політика
04.12.2018
4 грудня 2018 р.
Демократи хочуть розслідування листування доньки Трампа
Демократи хочуть розслідування листування доньки Трампа
Необхідно провести розслідування щодо використання приватної поштової скриньки Іванкою Трамп, кажуть демократи.
Політика
20.11.2018
20 листопада 2018 р.
Іванка Трамп листувалась по службі з приватної скриньки
Іванка Трамп листувалась по службі з приватної скриньки
Донька президента США Іванка Трамп використовувала приватну поштову скриньку для урядової кореспонденції, пише WP.
Політика
20.11.2018
20 листопада 2018 р.
Пол Манафорт: за що судять піарника Януковича? (відео)
Пол Манафорт: за що судять піарника Януковича? (відео)
У Пола Манафорта багато регалій з префіксом "екс". 31 липня проти нього розпочався суд у США. Що про це варто знати?
Політика
31.07.2018
31 липня 2018 р.
Торговельна політика Трампа: м'яч у власні ворота
Торговельна політика Трампа: м'яч у власні ворота
Якщо економічна суперечка з ЄС ніби розрядилась, то конфлікт між США та іншими торговельними партнерами загострюється.
Економіка
26.07.2018
26 липня 2018 р.
Єрусалим перед відкриттям посольства США: посилена безпека
Єрусалим перед відкриттям посольства США: посилена безпека
На відкриття посольства США в Єрусалимі прибула америкаснька делегація. Тим часом палестинці готуються до протестів.
Політика
13.05.2018
13 травня 2018 р.
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