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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "дезінформація".
Мета дезінформація полягає у введені в оману споживача інформації. Разом з розвитком цифрових технологій та соцмереж в інтернеті виникли й можливості для швидкого поширення дезінформації. Аби швидко виявляти фейки, у Євросоюзі, наприклад, навесні 2019 року, незадовго до виборів до Європарламенту, створили навіть спеціальну систему сповіщення про дезінформацію. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Дельта-варіант коронавірусу - заразніший й агресивніший, ніж інші. Деякі люди у світі помирають від нього навіть після повної вакцинації. Чи означає це, що вакцини - неефективні? Чого чекати від препаратів? Фактчек DW.