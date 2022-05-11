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Дезінформація

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "дезінформація".

Мета дезінформація полягає у введені в оману споживача інформації. Разом з розвитком цифрових технологій та соцмереж в інтернеті виникли й можливості для швидкого поширення дезінформації. Аби швидко виявляти фейки, у Євросоюзі, наприклад, навесні 2019 року, незадовго до виборів до Європарламенту, створили навіть спеціальну систему сповіщення про дезінформацію. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Нова Зеландія запровадила санкції проти російських пропагандистів

Нова Зеландія запровадила санкції проти російських пропагандистів 11.05.2022

Штрафні заходи стосуються ще восьми російських громадян та організацій. На них покладається відповідальність за поширення дезінформації та кібератаку на Україну.
Що за чума? Розбір звинувачень РФ проти України у створенні біологічної зброї

Що за чума? Розбір звинувачень РФ проти України у створенні біологічної зброї 29.04.2022

Від початку вторгнення в Україну Росія стверджує, що Київ працює над створенням біологічної зброї на замовлення США. DW поговорила з експертами, зокрема з тими, хто бачив лабораторії зсередини.
Напруження у суспільстві: знову масові проросійські акції в Німеччині

Напруження у суспільстві: знову масові проросійські акції в Німеччині 10.04.2022

Відгомін війни в Україні дедалі відчутніший у Німеччині, де знову відбулися масові проросійські акції, що подекуди супроводжувалися войовничими гаслами. Їм опонували численні акції української громади.
Членство Фінляндії у НАТО вже не за горами?

Членство Фінляндії у НАТО вже не за горами? 30.03.2022

На тлі російської війни в Україні та геополітичної турбулентності, фіни тепер пильніше приглядаються до свого протяжного кордону з Росією. DW відвідала фінський прикордонний пункт пропуску Ваалімаа.
Фактчек: Польща не надсилає бойові літаки в Україну

Фактчек: Польща не надсилає бойові літаки в Україну 02.03.2022

Повітряні cили ЗСУ стверджують, що українські пілоти виконуватимуть "бойові завдання" на літаках, які базуватимуться на аеродромах у Польщі. Це твердження є неправильним. 
ЄС звинувачує Росію в маніпулюванні інформацією щодо ситуації на Донбасі

ЄС звинувачує Росію в маніпулюванні інформацією щодо ситуації на Донбасі 20.02.2022

Верховний представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель застерігає, що Росія хоче використати інсценовані події як привід для військової ескалації в Україні.
Спецслужби Росії посилюють втручання за кордоном

Спецслужби Росії посилюють втручання за кордоном 22.12.2021

Німецька контррозвідка зафіксувала активізацію російських спецслужб під час нещодавніх виборів до Бундестагу. Найчастіше кампанії з дезінформації виявилися безуспішними.
Чи здолає глосарій від РНБО російську пропаганду?

Чи здолає глосарій від РНБО російську пропаганду? 25.10.2021

РНБО уклала перелік термінів, за допомогою яких рекомендує держслужбовцям та ЗМІ боротися з російською пропагандою. Наскільки ефективним і доречним є цей крок української влади, DW запитала в експертів.
YouTube видалятиме відео з фейками про будь-які вакцини

YouTube видалятиме відео з фейками про будь-які вакцини 30.09.2021

Нова політика YouTube щодо фейків поширюватиметься на заяви з дезінформацією про будь-які схвалені препарати, а не тільки від COVID-19, повідомив відеохостинг. Усі такі відео будуть видалені.
Посольство РФ у Берліні взяло на роботу спеціаліста з дезінформації - ЗМІ

Посольство РФ у Берліні взяло на роботу спеціаліста з дезінформації - ЗМІ 26.09.2021

За даними газети Welt am Sonntag, перед виборами до Бундестагу російське посольство в Берліні взяло на роботу співробітника спецслужби, який спеціалізується на дезінформації.
Вибори в Німеччині: кандидатка від Зелених найчастіше фігурувала у фейках

Вибори в Німеччині: кандидатка від Зелених найчастіше фігурувала у фейках 07.09.2021

За даними Avaaz, щодо кандидатки від Зелених Анналени Бербок було зроблено 71 відсоток помилкових або оманливих заяв з числа проаналізованих авторами дослідження.
Британські експерти виявили масштабну кампанію дезінформації в інтересах Кремля

Британські експерти виявили масштабну кампанію дезінформації в інтересах Кремля 06.09.2021

За даними вчених з Центру вивчення злочинності і безпеки Кардіффського університету, об'єктами атак прокремлівських тролів стали 32 ЗМІ з 16 країн світу.
Фактчек: чи захищають вакцини від дельта-варіанту коронавірусу? (відео)

Фактчек: чи захищають вакцини від дельта-варіанту коронавірусу? (відео) 02.09.2021

Дельта-варіант коронавірусу - заразніший й агресивніший, ніж інші. Деякі люди у світі помирають від нього навіть після повної вакцинації. Чи означає це, що вакцини - неефективні? Чого чекати від препаратів? Фактчек DW.

Facebook зупинив кампанію з дезінформації про вакцини від коронавірусу

Facebook зупинив кампанію з дезінформації про вакцини від коронавірусу 11.08.2021

Агентство у Росії наймало блогерів в ЄС для поширення дезінформації про вакцини на фейкових акаунтах. Facebook видалив 65 облікових записів, Instagram - 243.
Фейкові новини: повінь у Німеччині і міф про 600 мертвих немовлят

Фейкові новини: повінь у Німеччині і міф про 600 мертвих немовлят 03.08.2021

У інтернеті можна знайти фейкові новини про знайдені у постраждалому від повені регіоні 600 тіл загиблих дітей. DW розбиралося, як поширювалася ця та інша дезінформація.
Чи правда, що вакцина від COVID-19 змінює ДНК людини? (відео)

Чи правда, що вакцина від COVID-19 змінює ДНК людини? (відео) 05.07.2021

Про вакцини від COVID-19 і те, як вони впливають на здоров’я, є чимало міфів. Багато хто переймається, що мРНК вакцини - Pfizer і Moderna - можуть змінити ДНК людини. Чи так це насправді? Фактчек DW.

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