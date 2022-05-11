На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "дезінформація".

Мета дезінформація полягає у введені в оману споживача інформації. Разом з розвитком цифрових технологій та соцмереж в інтернеті виникли й можливості для швидкого поширення дезінформації. Аби швидко виявляти фейки, у Євросоюзі, наприклад, навесні 2019 року, незадовго до виборів до Європарламенту, створили навіть спеціальну систему сповіщення про дезінформацію. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.