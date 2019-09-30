Данилюк: Богдан повинен піти у відставку через "Приватбанк"

Колишній секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олександр Данилюк заявив, що очільник Офісу президента України (ОП) Андрій Богдан повинен піти у відставку через конфлікт інтересів навколо "Приватбанку".

За словами Данилюка, "люди, які під час націоналізації представляли інтереси олігарха (Ігоря Коломойського. - Ред.), намагалися формувати позицію президента (тоді ще кандидата) стосовно цього процесу". "І моя позиція проста, я навіть озвучив її публічно. Тому що ми були по різні сторони барикад і ми все одно маємо конфлікт інтересів, ми не можемо втягувати президента в це питання, взагалі ніяк", - сказав Данилюк в інтерв'ю виданню "BBC Україна, опублікованому у четвер, 3 жовтня.

Данилюк зазначив, що "в професійному світі, де все базується на професійних стандартах, якщо людина є адвокатом, то конфлікту інтересів ти маєш уникати. І якщо ти цього зробити не можеш, то маєш подати у відставку". На уточнююче запитання, чи говорить він про Богдана, екссекретар РНБО підтвердив: "Про Андрія, так".

Водночас на питання про те, чи є Андрій Богдан людиною олігарха Ігоря Коломойського, Данилюк відповів, що "це не має значення в даний момент". Данилюк стверджує, що намагається бути "максимально нейтральним, дивитися на це збоку". "Моє бачення - що дійсно є конфлікт інтересів і його необхідно усунути. Тому що коли його не усунути, то тоді не буде довіри до будь-яких процесів, які відбуваються", - вважає Данилюк.

Саме ситуація навколо "Приватбанку", за словами екссекратаря РНБО, стала "останньою краплею", що підштовхнула його до відставки. Водночас він вважає, що не впливав на ситуацію навколо "Приватбанку", бо "не мав права цього робити". Данилюк розповів, що дав "декілька своїх рекомендацій" президенту Володимиру Зеленському, але відмовився їх озвучити або сказати, чи глава держави до них дослухався.

Нагадаємо, що 30 вересня Зеленський звільнив попереднього секретаря РНБО Олександра Данилюка, прийнявши його заяву про відставку. Раніше Данилюк обіймав посаду міністра фінансів та був одним із топчиновників, який ухвалював рішення про націоналізацію "Приватбанку", що належав підприємцю Ігорю Коломойському. Наразі бізнесмен оскаржує це рішення в судах.

Новим секретарем РНБО 3 жовтня став Олексій Данілов. Він був ексзаступником звільненого Олександра Данилюка.