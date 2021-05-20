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Війна Росії проти України
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Фото: Privat
Давід Ель
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Давід Ель: інші публікації
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Санкції проти РФ: чим ЄС може відповісти на звірства у Бучі
Цього тижня ЄС планує запровадити п'ятий пакет санкцій проти Росії за розв'язану нею війну проти України.
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Напруження на кордоні з Україною: що думають у Балтії
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29 грудня 2021 р.
Вакцинація від коронавірусу, працівники і роботодавці
Вакцинація від коронавірусу, працівники і роботодавці
Правила про інформування роботодавців щодо проходження вакцинації відрізняються у різних країнах. Як саме?
Закон і право
06.09.2021
6 вересня 2021 р.
Що варто знати про регіон Айфель у Німеччині
Що варто знати про регіон Айфель у Німеччині
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Кліматична криза змушує нас пристосовуватися
Кліматична криза змушує нас пристосовуватися
Зміни клімату вже давно стали кліматичною кризою. Але в неї є вимір, про який зараз мало говорять, вважає Давід Ель.
Давід Ель
Коментар
Катастрофи
16.07.2021
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Хто такі палестинці, які живуть в Ізраїлі?
Хто такі палестинці, які живуть в Ізраїлі?
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20.05.2021
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