  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
У фокусі
Війна Росії проти України
Щоденник війни
Kommentarbild- David Ehl
Фото: Privat

Давід Ель

Пропустити розділ Давід Ель: інші публікації

Давід Ель: інші публікації

Уряд ФРН гальмує у питанні запровадження ембарго на експорт енергоносіїв з РФ

Санкції проти РФ: чим ЄС може відповісти на звірства у Бучі

Санкції проти РФ: чим ЄС може відповісти на звірства у Бучі

Цього тижня ЄС планує запровадити п'ятий пакет санкцій проти Росії за розв'язану нею війну проти України.
Економіка
5 квітня 2022 р.
Солдати НАТО у країнах Балтії готові до будь-якого сценарію

Напруження на кордоні з Україною: що думають у Балтії

Напруження на кордоні з Україною: що думають у Балтії

Як і 2014 року, ситуація у відносинах НАТО і Росії знову серйозна, але з 2014 року в країнах Балтії багато що змінилося.
Політика
29 грудня 2021 р.
У різних країнах різні підходи до обов'язкової вакцинації

Вакцинація від коронавірусу, працівники і роботодавці

Вакцинація від коронавірусу, працівники і роботодавці

Правила про інформування роботодавців щодо проходження вакцинації відрізняються у різних країнах. Як саме?
Закон і право
6 вересня 2021 р.
Наслідки повені в селі Шульд, округ Арвайлер на заході Німеччини

Що варто знати про регіон Айфель у Німеччині

Що варто знати про регіон Айфель у Німеччині

Це місце, що стало епіцентром катастрофи, завжди приваблювало туристів - і недарма, адже воно багато в чому особливе.
Природа й екологія
18 липня 2021 р.
Дах автомобіля, затопленого на вулиці Кельна після катастрофічних злив на заході Німеччини

Кліматична криза змушує нас пристосовуватися

Кліматична криза змушує нас пристосовуватися

Зміни клімату вже давно стали кліматичною кризою. Але в неї є вимір, про який зараз мало говорять, вважає Давід Ель.
Kommentarbild- David Ehl
Давід Ель
Коментар
Катастрофи
16 липня 2021 р.
Молитва мусульман перед входом до Окружного суду Хайфи

Хто такі палестинці, які живуть в Ізраїлі?

Хто такі палестинці, які живуть в Ізраїлі?

Ізраїльських арабів втягують у конфлікт активніше, ніж раніше. Причини тут як економічні, так і політичні.
Політика
20 травня 2021 р.
Більше публікацій
На головну сторінку