 Гітанас Науседа: на президентських виборах в Литві переміг фінансист та переконаний сім′янин | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 27.05.2019

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Європа

Гітанас Науседа: на президентських виборах в Литві переміг фінансист та переконаний сім'янин

Литва вибрала нового президента, який не належить до жодної політичної партії та обіцяє створити в країні соціально орієнтовану економіку.

Гітанас Науседа

Гітанас Науседа

Гітанас Науседа - енергійний сивочолий чоловік - з тріумфальною посмішкою зустрів повідомлення про його переконливу перемогу в другому турі виборів президента Литви. Під час голосування 26 травня він отримав 65,9 відсотка голосів. Його суперницю екс-міністерку фінансів Інгріду Шимоніте підтримали 32,9 відсотка виборців. Незабаром Науседа обійме посаду президента Литви.

Погляди Науседи на економіку сформувалися в ФРН

Економіст, політик і майбутній президент Науседа народився в 1964 році в Клайпеді. На початку 1990-их на старті своєї кар'єри Науседа стажувався в університеті в Мангеймі у Німеччині, а потім - в Бундестазі в Бонні. Саме у ФРН, як стверджує Науседа, остаточно сформувалися його погляди.

"Під час навчання в університеті в Литві (Науседа закінчив його 1987 року. - Ред.), я гадав, що, можливо, можна шукати третій шлях, шлях державного соціалізму, запроваджуючи певні елементи конкуренції. Але коли я приїхав до Західної Німеччини, побачив вітрини, щасливих, розкутих людей, то відразу зрозумів, що соціалізм як доктрина нежиттєздатний. І збагнув, що соціалізм ніколи не буде життєздатним, як його не покращуй", - розповідав в одному зі своїх інтерв'ю литовським ЗМІ Гітанас Науседа.

Незабаром після повернення Науседи з Німеччини в Литву в 1994 році почалося його повільне, але певне зростання по кар'єрних щаблях. Вже за два роки він обійняв посаду директора департаменту грошово-кредитної політики Банку Литви, потім отримав у банку місце члена правління. У 2004 році Науседа став радником литовського президента Валдаса Адамкуса. З 2008 до вересня 2018 року він був радником керівництва і головним економістом скандинавського SEB Bank у Литві, аж поки не оголосив про свою участь у виборах.

Президент Литви: центристські погляди з правим ухилом

Хоч у громадян Литви Науседа асоціюється, перш за все, зі світом великих фінансів і бізнесу, його біографія - приклад того, як можна зробити кар'єру, спираючись цілковито на власні сили.

Крім того, під час своєї виборчої кампанії майбутній президент зумів прихилити на свій бік потенційних виборців із різних верств суспільства як в містах, так і в сільській місцевості - з різноманітними політичними поглядами, від правих до лівих. Його передвиборні обіцянки: створення добробуту в країні, зменшення соціальної нерівності, пенсійна реформа та зміцнення середнього класу. Крім цього, Науседа позиціонує себе як переконаного сім'янина і критично ставиться до питання одностатевих шлюбів, легалізації марихуани, а також занадто відкритої міграційної політики.

Науседа стверджує, що він дотримується центристських поглядів з правим ухилом. На думку політологів, з якими поспілкувалася DW, "на руку" політику зіграла його відмова від допомоги політичних партій і участь у виборах як незалежного кандидата. Саме завдяки цьому він виявився привабливою кандидатурою для багатьох виборців, у тому числі прихильників тих кандидатів, які не пройшли до другого туру. При цьому, очікування виборців, що президент виконає свої обіцянки створити соціально орієнтовану економіку, можуть виявитися невиконаними, оскільки в Литві набагато більший вплив на внутрішню політику країни мають уряд і парламент.

Які будуть відносини Вільнюса з Москвою?

Під час передвиборної кампанії Науседа неодноразово критично висловлювався у бік Росії, називаючи її "агресивною". Він також запевняв, що підтримав би зусилля Білорусі стати незалежною від Росії. Науседа наголошував, що він не має наміру зустрічатися з президентом Росії Володимиром Путіним доти, доки Росія не виведе свої війська з Криму, анексованого навесні 2014 року, нагадує агенція новин AP.

DW.COM

За результатами підрахунку більшості бюлетенів, у другому турі виборів президента Литви економіст Науседа набирає майже 70 відсотків голосів, а екс-міністерка фінансів Інгріда Шимоніте - понад 28 відсотків. (26.05.2019)

До другого туру виборів президента Литви вийшли екс-глава міністерства фінансів Шимоніте і економіст Науседа, політичні погляди яких близькі. Про підсумки першого туру і двох референдумів - у матеріалі DW. (13.05.2019)

На головну державну посаду в Литві претендують колишня міністерка фінансів Інгріда Шимоніте та економіст Гітанас Науседа. (26.05.2019)

Однак напередодні вирішального голосування тон Науседи під час обговорення російського питання дещо змінився. "Занадто різка риторика (на адресу Росії - Ред.) - це не вихід. Ми не можемо наглухо закрити вікна з сусідами і припинити дипломатичні, культурні та економічні зв'язки", - заявив він.

Якщо чинна президентка Литви Даля Грібуаскайте називала Росію "терористичною державою", то майбутній президент Науседа зазначив, що волів би висловлюватися "дипломатично й обирати формулювання, котрі дещо відрізняються від дотеперішніх", цитує політика AFP. Утім, Науседа визнав, що серйозних змін у відносинах з Росією можна очікувати лише тоді, якщо Москва змінить свій курс щодо України.

До того ж в представництві Литви в Європейському Союзі повідомили на запит інформагенції "Інтерфакс-Україна", що "Науседа продовжуватиме курс країни, визначений його попередницею Далею Грибаускайте. Будь-яка зміна цього курсу означатиме, що "Литва зрадить своїх партнерів в Україні", - пояснили його позицію в представництві.

Перший закордонний візит новообраний президент має намір зробити до Польщі, пояснюючи це інтересами Литви в зміцненні з Варшавою економічної і військової співпраці.

За НАТО і зростання видатків Литви на оборону

"Я за Євросоюз як конфедерацію. Литві варто було б висловитися проти скасування права вето під час вирішення питань податкової політики", - таким бачить майбутнє Європи майбутній литовський президент. Крім того, політик підтримує Північноатлантичний альянс і підвищення витрат на оборону країни: "Нам слід зміцнювати НАТО не тільки риторикою, а й брати на себе зобов'язання, тому відсоток витрат на оборону від ВВП не є просто статистичною величиною", - говорить Науседа.

Що стосується родинного життя, то політик одружений і виховує двох доньок. 26-річна Гедайле вчиться зараз в магістратурі в Бельгії, вона буде архітекторкою, а 23-річна Угне нині проходить стажування в Паризькому університеті Сен-Дені і з осені розпочне навчання в магістратурі в Південній Кореї.

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Докладно

Гітанас Науседа

Гітанас Науседа - фінансист і переконаний сім'янин

Новий президент Литви не належить до жодної партії та обіцяє створити в країні соціально орієнтовану економіку.  

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