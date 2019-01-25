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Даля Грібаускайте
Тема
Даля Грібаускайте - колишня президентка Литви.
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Докладно
Гітанас Науседа - фінансист і переконаний сім'янин
Гітанас Науседа - фінансист і переконаний сім'янин
Новий президент Литви не належить до жодної партії та обіцяє створити в країні соціально орієнтовану економіку.
Політика
27.05.2019
27 травня 2019 р.
Гітанас Науседа перемагає на виборах президента Литви
Гітанас Науседа перемагає на виборах президента Литви
Економіст Науседа набирає майже 70 відсотків голосів згідно з підрахунком більшості бюлетенів.
Політика
26.05.2019
26 травня 2019 р.
У Литві проходить вирішальний тур виборів президента
У Литві проходить вирішальний тур виборів президента
На головну державну посаду в Литві претендують екс-міністерка фінансів Інгріда Шимоніте та економіст Гітанас Науседа.
Політика
26.05.2019
26 травня 2019 р.
Литва: визначені кандидати у другий тур виборів президента
Литва: визначені кандидати у другий тур виборів президента
Екс-міністерка фінансів Інгріда Шимон та економіст Гітанас Науседа розділили соті частки відсотка голосів.
Політика
13.05.2019
13 травня 2019 р.
У Литві обирають президента
У Литві обирають президента
На місце Далі Грібаускайте претендують дев'ятеро кандидатів, троє з яких мають реальні шанси на перемогу.
Політика
12.05.2019
12 травня 2019 р.
Литва і Україна критикують "Північний потік-2"
Литва і Україна критикують "Північний потік-2"
Президентка Литви і глава МЗС України розчаровані підтримкою Берліна будівництва нового газопроводу.
Політика
25.01.2019
25 січня 2019 р.
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