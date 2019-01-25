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Даля Грібаускайте

Тема

Даля Грібаускайте - колишня президентка Литви.

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Докладно

Гітанас Науседа

Гітанас Науседа - фінансист і переконаний сім'янин

Гітанас Науседа - фінансист і переконаний сім'янин

Новий президент Литви не належить до жодної партії та обіцяє створити в країні соціально орієнтовану економіку.
Політика27 травня 2019 р.
Гітанас Науседа

Гітанас Науседа перемагає на виборах президента Литви

Гітанас Науседа перемагає на виборах президента Литви

Економіст Науседа набирає майже 70 відсотків голосів згідно з підрахунком більшості бюлетенів.
Політика26 травня 2019 р.
Інгріда Шимоніте та Гітанас Науседа

У Литві проходить вирішальний тур виборів президента

У Литві проходить вирішальний тур виборів президента

На головну державну посаду в Литві претендують екс-міністерка фінансів Інгріда Шимоніте та економіст Гітанас Науседа.
Політика26 травня 2019 р.
Інгріда Шимоніте та Гітанас Науседа

Литва: визначені кандидати у другий тур виборів президента

Литва: визначені кандидати у другий тур виборів президента

Екс-міністерка фінансів Інгріда Шимон та економіст Гітанас Науседа розділили соті частки відсотка голосів.
Політика13 травня 2019 р.
Президентські вибори в Литві

У Литві обирають президента

У Литві обирають президента

На місце Далі Грібаускайте претендують дев'ятеро кандидатів, троє з яких мають реальні шанси на перемогу.
Політика12 травня 2019 р.
Будівництво російського газогону

Литва і Україна критикують "Північний потік-2"

Литва і Україна критикують "Північний потік-2"

Президентка Литви і глава МЗС України розчаровані підтримкою Берліна будівництва нового газопроводу.
Політика25 січня 2019 р.
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