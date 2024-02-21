Чому втома від України є небезпечною і для самого Заходу

Солідарність з Україною перших місяців повномасштабного вторгнення РФ поступово перетворюється на Заході на втому від війни. Експерти, з якими поспілкувалась DW, пояснюють, чому це небезпечно і як протидіяти такій втомі.

За останні місяці новини про війну Росії проти України поступово зникли з перших шпальт світових видань. Їх витіснили заголовки про конфлікти та кризи в інших країнах, що дає підстави говорити про виникнення так званої втоми від війни в Україні. Експерти незалежного аналітичного центру Friends of Europe ("Друзі Європи"), штаб-квартира якого розташована в Брюсселі, застерігають, що таке зміщення уваги мас-медіа створює серйозні ризики для надання постійної та відновлюваної західної допомоги Україні, яку вона конче потребує для відбиття російського вторгнення.

Щоб протистояти цим тенденціям, а також для того, щоб забезпечити громадську підтримку вступу України до ЄС та НАТО, Friends of Europe вирішили започаткувати проєкт "Українська ініціатива" . Днями його офіційно представили в Брюсселі.

"Українська ініціатива" об'єднує впливових політиків, експертів, громадських діячів зі сфери зовнішньої політики з усього світу. Ось лише деякі з відомих особистостей, котрі увійшли до складу ініціативи: колишня президентка Литви Даля Грібаускайте, експрезидентка Хорватії Колінда Грабар-Кітарович, віцепрем'єр-міністерка України з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина, міністерка закордонних справ Бельгії Хаджа Лябіб, колишній генсек НАТО Яап де Гооп Схеффер, українська правозахисниця, лауреатка Нобелівської премії миру Олександра Матвійчук.

"Україна потребує більшого, ніж дебати про військові поставки"

Під час неформальних зустрічей та спеціально організованих заходів громадськості, а також політичним лідерам пояснюватимуть, що саме поставлено на карту у війні Росії проти України і "чому майбутнє України потребує більшого, ніж дебати про військові поставки", наголошують автори ініціативи. "Ми всі повинні боротися з втомою від війни в Україні, (…) і доносити це до тих, хто сьогодні ухвалює рішення", - заявив під час представлення "Української ініціативи" у Брюсселі Яап де Гооп Схеффер.

Даля Грібаускайте: Настав момент показати, "чи ми друзі України, чи ми просто конформісти" Фото: Malte Ossowski/SVEN SIMON/picture alliance

Саме сьогодні для міжнародних партнерів настав момент показати, "чи ми друзі України, чи разом з нею боремося за нашу свободу та мир, чи ми просто конформісти", заявила інша учасниця ініціативи, експрезидентка Литви Даля Грібаускайте. Вона переконана: важливо не просто підтримувати Україну в протистоянні з Росією, "а допомогти Україні перемогти ворога на полі бою, бо цей ворог становить небезпеку для миру та стабільності усього світу".

Нові геополітичні кризи відтіснили тему війни в Україні

Експерти, з якими поспілкувалася DW, називають створення "Української ініціатива", запропонованої Friends of Europe, вчасним і необхідним кроком, який покликаний протидіяти втомі від України. Через загострення інших геополітичних криз та збройних конфліктів, а також через відсутність переконливих воєнних перемог, про які Київ міг би розповідати, висвітлення війни в Україні в західних ЗМІ відійшло на другий план, вважає науковий співробітник словацького аналітичного центру GLOBSEC Роджер Гілтон, який спеціалізується на питаннях стратегічної комунікації. Гілтон вказує, зокрема, на те, що конфлікт між палестинським ісламістським угрупуванням ХАМАС, визнаним в Євросоюзі та США терористичною організацією, та Ізраїлем "зіграв на руку Путіну, бо виснажив американські ресурси та домінував у заголовках газет", що також істотно вплинуло на отримання військової підтримки з боку США для України.

Українці, які борються за своє життя, не можуть відзвітувати про воєнні перемоги, щоб дати привід для заголовків та позитивних повідомлень у ЗМІ тому, що "їм не вистачає боєприпасів, а їхні головні партнери такі, як США, їх підводять", зауважує Кормак Сміт, колишній британський дипломат, який у 2016-2018 роках був радником зі стратегічних комунікацій при МЗС України.

Кормак Сміт: Українці не можуть відзвітувати про воєнні перемоги, бо їм не вистачає зброї, яку мали б надати західні партнери Фото: Privat

"Перемога України - в інтересах глобальної безпеки"

"Західні лідери повинні зрозуміти, що на кону в Україні сьогодні поставлено набагато більше, ніж майбутнє самої України", - наголошує Сміт. На його думку, найліпший аргумент на користь тривалої підтримки Києва сформулював екскомандувач збройних сил США Бен Ходжес, який сказав, що в інтересах Заходу буде набагато простіше і дешевше завдати поразки Росії в Україні, ніж дозволити Росії перемогти.

Ці слова підкріплюються звітом американського Інституту дослідження війни , аналітики якого підрахували, що у разі перемоги Росії витрати Вашингтону стануть незрівнянно вищими, ніж витрати на підтримку України. США доведеться додатково розмістити в Європі значну частину своїх сухопутних сил, а відповідь на розгортання російських систем ППО вздовж кордонів НАТО обійдеться Сполученим Штатам у мільярди доларів, пояснюють аналітики.

Роджер Гілтон: Незалежна Україна важлива для глобальної безпеки і демократії Фото: Privat

В умовах, коли війна в Україні для багатьох держав не є головним політичним пріоритетом, варто частіше говорити "про значущість незалежності України для глобальної безпеки і демократії", каже старший аналітик центру GLOBSEC Роджер Гілтон. А на критичні закиди щодо повернення інвестицій від наданої Україні великої кількості зброї і коштів, "важливо нагадувати, що ця допомога є невеликою жертвою, яку Захід має заплатити за свою безпеку та процвітання, у порівняні з найвищою жертвою, яку приносять українці".

Світ не має права втомитися від України доти, доки російська армія продовжуватиме скоювати там "жахливі воєнні злочини", каже колишній британський дипломат Кормак Сміт. Він вказує на те, що "звірства, скоєні росіянами проти населення мирної, незалежної, європейської країни, відповідають визначенню поняття "геноцид", яке зафіксоване у конвенції ООН. "Росіяни стирають з лиця землі міста й села, вбивають, катують, ґвалтують не тільки жінок, а й дітей. Ми часто не хочемо говорити про ці страшні шокуючі речі. Але, можливо, людям (на Заході. - Ред.) треба бачити, з якими варварами веде зараз боротьбу Україна, і усвідомити, що завтра ця війна може прийти до їхніх дверей", - каже експерт.

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