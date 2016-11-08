 Гілларі Клінтон підтримала Джо Байдена у боротьбі за пост президента США | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.04.2020

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Гілларі Клінтон підтримала Джо Байдена у боротьбі за пост президента США

Гілларі Клінтон підтримала ексвіцепрезидента США Джо Байдена на майбутніх виборах президента країни. Тим часом колишня співробітниця Байдена звинуватила його в сексуальних домаганнях.

Гілларі Клінтон підтримала Джо Байдена на майбутніх виборах президента США

Гілларі Клінтон підтримала Джо Байдена на майбутніх виборах президента США

Колишня держсекретарка США Гілларі Клінтон у вівторок, 28 квітня, офіційно підтримала ексвіцепрезидента США Джо Байдена як кандидата від Демократичної партії у боротьбі за посаду президента США.

У онлайн-включенні разом з Джо Байденом Клінтон заявила, що у ці часи країні потрібен такий лідер і президент як Байден, повідомляє інформагенція dpa. За словами Клінтон, вона хотіла б, щоб Байден "вже зараз був би президентом".

Колишня держсекретарка США зазначила, що для США було б добре, аби під час кризи, спричиненої епідемією нового коронавірусу, на чолі країни стояв би президент, який ухвалював би рішення на основі наукових даних і фактів та об'єднав би Америку, а не той, хто "грає президента в телевізорі".

Байден подякував Клінтон та зазначив, що, власне, саме вона мала б на цей час обіймати посаду президента США. Нагадаємо, на виборах 2016 року Гілларі Клінтон була кандидаткою від Демократичної партії, однак програла вибори Дональду Трампу.

Раніше Джон Байдена у боротьбі за президентський пост підтримали серед інших експрезидент США Барак Обама та колишній головний суперник за номінацію від демократів Берні Сандерс.

Перемога на праймеріз в Огайо

Того ж дня стало відомо, що Джо Байден переміг на праймеріз Демократичної партії в Огайо. Вибори відбулися поштою через епідемію нового коронавірусу. За словами держсекретаря Огайо Френка Лароуза, попри епідемію багато людей таки взяли участь у праймеріз. Станом на 25 квітня було віддано близько 1,5 мільйона голосів. Крім того, великі округи отримали десятки тисяч додаткових бюлетенів 28 квітня. Для порівняння: на праймеріз у 2016 році у цьому штаті було віддано 3,2 мільйона голосів.

Звинувачення на адресу Байдена в сексуальному насильстві

Колишня співробітниця команди Джо Байдена у Сенаті Тара Реаде звинуватила його в сексуальному насильстві. Вона заявила, що у 1993 році Байден притиснув її до стіни і заліз рукою під спідницю. На момент публікації Байден не прокоментував звинувачення проти нього. Водночас його команда їх заперечує.

Це вже не перше звинувачення, пов'язане із сексуальними домаганнями, яке висунули проти Джо Байдена. Видання The New York Times повідомляло, що протягом минулого року ще сім жінок, не рахуючи Тари Реаде, заявляли про те, що Байден їх торкався або цілував.

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