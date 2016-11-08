Джо Байден здобув перемогу на праймеріз ще у чотирьох штатах

На праймеріз Демократичної партії США, які відбулися у вівторок, 10 березня, у чотирьох американських штатах - Мічігані, Місурі, Міссісіпі та Айдахо - перемогу здобув колишній віцепрезидент США Джо Байден. При цьому підрахунок голосів у ще двох штатах - Північіній Дакоті та Вашингтоні - поки продовжується, пише інформаційне агентство AP.

Згідно з інформацією агентства, перевагу Байдену забезпечили голоси робочого класу та афроамериканців, які вважаються ключовими для здобуття номінації Демократичної партії.

Боротьба із прицілом на Дональда Трампа

Особливо важливою для колишнього віцепрезидента є результат у Мічігані, адже під час виборів президента шанси на перемогу у ньому мають як республіканці, так і демократи.

Головний суперник Байдена на цих праймеріз, сенатор Берні Сандерс раніше вів свою кампанію на обіцянках залучити велику кількість виборців у штатах так званого "іржавого поясу", до яких належить і Мічіган і які на минулих виборах віддали голоси республіканцю Дональду Трампу. Також саме у Мічігані Сандерсу вдалося перемогти Гілларі Клінтон під час праймеріз напередодні минулої президентської кампанії.

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Підрахунок у Вашингтоні та Північній Дакоті

Загалом у вівторок праймеріз Демократичної партії США відбулися у шести містах, однак результати у двох із них - Північній Дакоті та Вашингтоні - поки продовжують рахувати.

Берні Сандерс та Джо Байден під час дебатів претендентів на номінацію Демократичної партії США

Втім, у останньому випадку голосування розпочалося задовго до дня праймеріз і було можливим за допомогою пошти. Тому результати можуть неточно відображати поточні настрої у штаті, адже з початку голосування низка ключових кандидатів на номінацію від демократів встигли зняти свої кандидатури.

Байден проти Сандерса

Ці праймеріз були першими з моменту так званого "супервівторка", коли голосування відбувалося одночасно у 14 штатах. Тоді Байдену вдалося вийти у лідери перегонів серед демократів попри провальні результати на демократичних праймеріз до цього.

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Також саме після "супервівторка" стало зрозуміло, що надалі боротьба за демократичну номінацію на виборах президента США відбуватиметься саме між Байденом та Сандерсом. Незадовго до голосування, що відбулося 3 березня, та одразу після нього з перегонів знялася низка рейтингових кандидатів, переважно висловивши підтримку колишньому віцепрезиденту.

Станом на ранок середи Байден здобув на праймеріз голоси 772 делегатів. У його конкурента Берні Сандерса - 633 голосів делегатів. Для здобуття номінації кандидата від Демократичної партії на президентських виборах цього року кандидату необхідно отримати голоси щонайменше 1991 делегата.