 Джо Байден здобув перемогу на праймеріз ще у чотирьох штатах | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.03.2020

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Новини

Джо Байден здобув перемогу на праймеріз ще у чотирьох штатах

Колишній віцепрезидент США Джо Байден переміг в праймеріз у чотирьох штатах, збільшивши таким чином свій відрив від Берні Сандерса.

Колишній віцепрезидент США Джо Байден під час спілкування із робітниками фабрики у Детройті

Колишній віцепрезидент США Джо Байден під час спілкування із робітниками фабрики у Детройті

На праймеріз Демократичної партії США, які відбулися у вівторок, 10 березня, у чотирьох американських штатах - Мічігані, Місурі, Міссісіпі та Айдахо - перемогу здобув колишній віцепрезидент США Джо Байден. При цьому підрахунок голосів у ще двох штатах - Північіній Дакоті та Вашингтоні - поки продовжується, пише інформаційне агентство AP.

Згідно з інформацією агентства, перевагу Байдену забезпечили голоси робочого класу та афроамериканців, які вважаються ключовими для здобуття номінації Демократичної партії.

Боротьба із прицілом на Дональда Трампа

Особливо важливою для колишнього віцепрезидента є результат у Мічігані, адже під час виборів президента шанси на перемогу у ньому мають як республіканці, так і демократи.

Головний суперник Байдена на цих праймеріз, сенатор Берні Сандерс раніше вів свою кампанію на обіцянках залучити велику кількість виборців у штатах так званого "іржавого поясу", до яких належить і Мічіган і які на минулих виборах віддали голоси республіканцю Дональду Трампу. Також саме у Мічігані Сандерсу вдалося перемогти Гілларі Клінтон під час праймеріз напередодні минулої президентської кампанії.

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Підрахунок у Вашингтоні та Північній Дакоті

Загалом у вівторок праймеріз Демократичної партії США відбулися у шести містах, однак результати у двох із них - Північній Дакоті та Вашингтоні - поки продовжують рахувати.

Берні Сандерс та Джо Байден під час дебатів претендентів на номінацію Демократичної партії США

Берні Сандерс та Джо Байден під час дебатів претендентів на номінацію Демократичної партії США

Втім, у останньому випадку голосування розпочалося задовго до дня праймеріз і було можливим за допомогою пошти. Тому результати можуть неточно відображати поточні настрої у штаті, адже з початку голосування низка ключових кандидатів на номінацію від демократів встигли зняти свої кандидатури.

Байден проти Сандерса

Ці праймеріз були першими з моменту так званого "супервівторка", коли голосування відбувалося одночасно у 14 штатах. Тоді Байдену вдалося вийти у лідери перегонів серед демократів попри провальні результати на демократичних праймеріз до цього.

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Також саме після "супервівторка" стало зрозуміло, що надалі боротьба за демократичну номінацію на виборах президента США відбуватиметься саме між Байденом та Сандерсом. Незадовго до голосування, що відбулося 3 березня, та одразу після нього з перегонів знялася низка рейтингових кандидатів, переважно висловивши підтримку колишньому віцепрезиденту.

Станом на ранок середи Байден здобув на праймеріз голоси 772 делегатів. У його конкурента Берні Сандерса - 633 голосів делегатів. Для здобуття номінації кандидата від Демократичної партії на президентських виборах цього року кандидату необхідно отримати голоси щонайменше 1991 делегата.

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