 На праймеріз демократів у ″супервівторок″ лідирує Байден | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.03.2020

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Новини

На праймеріз демократів у "супервівторок" лідирує Байден

У "супервіторок" в США праймеріз Демократичної партії пройшли в 14-и штатах. Головні суперники - колишній віцепрезидент Джо Байден і сенатор Берні Сандерс.

Джо Байден у Лос-Анджелесі

Джо Байден у Лос-Анджелесі у "супервівторок"

У "супервіторок" в США праймеріз Демократичної партії пройшли відразу в 14-и штатах. Головні суперники - колишній віцепрезидент Джо Байден та сенатор Берні Сандерс.

На праймеріз Демократичної партії США, що відбулись у "супервіторок", 3 березня, згідно з прогнозами, у штатах Вірджинія, Північна Кароліна, Алабама, Оклахома, Теннессі, Арканзас, Міннесота і Массачусетс перемагає колишній віцепрезидент Джо Байден. Його головний суперник, сенатор Берні Сандерс, за даними декількох телеканалів, здобув перемогу в своєму рідному Вермонті, а також у Колорадо, Юті й Каліфорнії.

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Попередні внутрішньопартійні голосування у перший вівторок березня відбулись відразу в 14-и штатах. Напередодні голосувати за 77-річного Байдена закликали ексмер міста Саут-Бенд в штаті Індіана Піт Буттіджіч, сенатор від Міннесоти Емі Клобучар і колишній депутат Палати представників із Техасу Бето О'рурк, які раніше вибули з президентських перегонів.

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Праймеріз демократів триватимуть до початку червня, їх кандидата офіційно висунуть на партійному з'їзді в липні. Вибори президента США відбудуться 3 листопада 2020 року.

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