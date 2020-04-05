 Вибори в США: ключовий конкурент Джо Байдена зняв свою кандидатуру | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.04.2020

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Новини

Вибори в США: ключовий конкурент Джо Байдена зняв свою кандидатуру

У США демократ Берні Сандерс заявив про припинення своєї передвиборної президентської кампанії.

Берні Сандерс відмовився від подальшої участі у президентських виборах

Берні Сандерс відмовився від подальшої участі у президентських виборах

Сенатор від Демократичної партії США Берні Сандерс у середу, 8 квітня, заявив про припинення своєї передвиборної президентської кампанії. "Шлях до перемоги став фактично неможливий. Я дійшов висновку, що ця боротьба за висунення від Демократичної партії не матиме успіху. Саме тому сьогодні я оголошую про припинення моєї передвиборної кампанії", - заявив Сандерс у зверненні до своїх прихильників.

Таким чином, колишній віцепрезидент США Джо Байден став основним кандидатом на номінацію від партії демократів на участь у президентських виборах США в листопаді 2020 року, повідомляє агенція новин Reuters. 

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На сьогодні Джо Байден є лідером у гонці серед демократів на номінацію від партії на участь у президентських виборах США в листопаді 2020 року. Станом на 8 квітня Байдену вдалося здобути голоси 1217 делегатів, а Берні Сандерсу - 914. Усього кандидату необхідно мати підтримку 1991 делегата, щоби бути висунутим від партії кандидатом у президенти США.

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На початку виборчої кампанії Сандерс домігся низки успіхів, проте згодом, особливо у так званий "супервіторок" 3 березня, зазнав серйозної поразки в суперництві з Байденом. В результаті у "демократичного соціаліста" фактично не залишилося шансів заручитися на майбутньому з'їзді Демократичної партії необхідною кількістю голосів для номінації на участь у президентських виборах.

Останнім часом Сандерса наполегливо переконували відмовитися від подальшої боротьби і поступитися дорогою Джо Байдену. 

DW.COM

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