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Брак ліжок і персоналу для лікування коронавірусу, а також страх нестачі кисню - у лікарні містечка Любар на Житомирщині корона-скептиків серед персоналу немає. Натомість багато лікарів є прихильниками жорсткого карантину.
Заступниця головлікаря Любарської районної лікарні Олена Кравчук, як і більшість її колег, перехворіла на COVID-19, а потім підміняла інфекціоністку, яка теж заразилася коронавірусом. Історія про виснажливу працю лікарів, брак персоналу і страх перед моментом, коли закінчиться кисень.
"Коронавірус - те саме, що й грип". "Від масок більше шкоди, ніж користі". "Локдаун нічого не дає". Це найпоширеніші закиди коронавірусних скептиків. DW зібрала дані про коронавірус і грип - пояснюємо, що спільного і різного в цих хвороб.