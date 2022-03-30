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Грип

ВООЗ розробила три сценарії коронавірусної пандемії

ВООЗ розробила три сценарії коронавірусної пандемії 30.03.2022

У найоптимістичнішому сценарії від ВООЗ коронавірусна хвороба стане схожою на грип, у найгіршому випадку - стане ще більш небезпечною.

Епідемія, пандемія, ендемія: у чому різниця?

Епідемія, пандемія, ендемія: у чому різниця? 29.12.2021

Багато хто сподівається, що коронавірус зникне так само швидко, як і прийшов. Але зараз представники ВООЗ уже називають цей вірус ендемічним. А це означає, що ми муситимемо з ним жити.
Фактчек DW: Чи існують довгострокові наслідки вакцинації від COVID-19?

Фактчек DW: Чи існують довгострокові наслідки вакцинації від COVID-19? 05.11.2021

Чимало людей критично ставляться до вакцин від COVID-19, побоюючись довгострокових наслідків. Що про це каже медицина? Фактчек DW.
Чи варто вакцинуватися від грипу під час епідемії COVID-19?

Чи варто вакцинуватися від грипу під час епідемії COVID-19? 02.11.2021

Ризик одночасно захворіти на COVID-19 та грип існує, і наслідки такого міксу інфекцій передбачити складно. Найкращим захистом є вакцинація від обох хвороб, вважає епідеміологиня Людмила Мухарська.
Розробники вакцини BioNTech/Pfizer: COVID-19 стане звичною хворобою, як і грип

Розробники вакцини BioNTech/Pfizer: COVID-19 стане звичною хворобою, як і грип 01.11.2021

Засновники компанії BioNTech Угур Шахін та Езлем Тюречі відповіли в інтерв'ю DW на аргументи антивакцинаторів, розповіли про щеплення дітей та підготовку нових варіантів вакцини проти мутацій коронавірусу.
Щеплені від грипу більш захищені від COVID-19, але чому?

Щеплені від грипу більш захищені від COVID-19, але чому? 30.03.2021

Той, хто має щеплення від грипу, рідше і менш тяжко хворіє на COVID-19. Може, ті, хто робить щеплення від грипу, у принципі обережніші та краще дотримуються карантинних обмежень? Або все ж є й медичні причини?
Коронавірус: коли завершиться пандемія COVID-19

Коронавірус: коли завершиться пандемія COVID-19 04.03.2021

Майже півтора місяці ВООЗ повідомляла про зниження кількості нових випадків COVID-19 у світі. Але з березня показник знову зростає. Коли пандемія піде на спад?
У РФ заявили про перший у світі випадок зараження людини новим вірусом пташиного грипу

У РФ заявили про перший у світі випадок зараження людини новим вірусом пташиного грипу 20.02.2021

Російські чиновники запевняють, що виявлений вірус пташиного грипу поки що не передається від людини до людини.
Вакцинуватися від коронавірусу треба буде щороку - британський міністр

Вакцинуватися від коронавірусу треба буде щороку - британський міністр 07.02.2021

Так само, як і з різновидами грипу щороку є потреба в новій вакцинації, схожа ситуація може трапитися й з щепленнями від коронавірусу, припускають в уряді Великобританії.
Нове дослідження у Франції: COVID-19 вбиває втричі частіше за грип

Нове дослідження у Франції: COVID-19 вбиває втричі частіше за грип 18.12.2020

Французькі науковці підтвердили: COVID-19 має втричі більшу летальність, ніж сезонний грип. Базою для порівняння слугувала найбільш смертоносна хвиля грипу за п'ять років.

Коронавірус у "червоній зоні": чому лікарі - за локдаун (18.11.2020) 18.11.2020

Брак ліжок і персоналу для лікування коронавірусу, а також страх нестачі кисню - у лікарні містечка Любар на Житомирщині корона-скептиків серед персоналу немає. Натомість багато лікарів є прихильниками жорсткого карантину.

Лікарка з "червоної зони": "Засинаючи, думаю про кисень" (06.11.2020) 06.11.2020

Заступниця головлікаря Любарської районної лікарні Олена Кравчук, як і більшість її колег, перехворіла на COVID-19, а потім підміняла інфекціоністку, яка теж заразилася коронавірусом. Історія про виснажливу працю лікарів, брак персоналу і страх перед моментом, коли закінчиться кисень.

Як культура носіння масок в Японії рятує життя під час пандемії COVID-19

Як культура носіння масок в Японії рятує життя під час пандемії COVID-19 23.10.2020

Жителі Японії звикли носити маски ще задовго до нинішньої пандемії COVID-19. І це пов'язано не лише з медичною доцільністю, але і з соціальними нормами і культурою.
Як відрізнити коронавірус від застуди чи грипу?

Як відрізнити коронавірус від застуди чи грипу? 12.10.2020

Нежить, кашель, біль у горлі та висока температура - симптоми застуди, звичайного грипу чи коронавірусу часто схожі. Але деякі відмінності все ж є.
Коронавірус і грип: як відрізнити і що небезпечніше (відео)

Коронавірус і грип: як відрізнити і що небезпечніше (відео) 10.10.2020

"Коронавірус - те саме, що й грип". "Від масок більше шкоди, ніж користі". "Локдаун нічого не дає". Це найпоширеніші закиди коронавірусних скептиків. DW зібрала дані про коронавірус і грип.

Коронавірус і грип: як відрізнити і що небезпечніше (09.10.2020) 09.10.2020

"Коронавірус - те саме, що й грип". "Від масок більше шкоди, ніж користі". "Локдаун нічого не дає". Це найпоширеніші закиди коронавірусних скептиків. DW зібрала дані про коронавірус і грип - пояснюємо, що спільного і різного в цих хвороб.
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