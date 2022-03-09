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Графіті

Графіті

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Графіті".

Війна в Україні - 09.03.2022 (фотогалерея)

Війна в Україні - 09.03.2022 (фотогалерея) 09.03.2022

Покручений метал, що ніс смерть; діти-біженці та ще ненароджені діти війни; президент України на робочому місці та на графіті, свічки у Хіросімі…
Війна в Україні - 09.03.2022

Війна в Україні - 09.03.2022 09.03.2022

Покручений метал, що ніс смерть; діти-біженці та ще ненароджені діти війни; президент України на робочому місці та на графіті, свічки у Хіросімі…

Чому Данія скасувала всі коронавірусні обмеження? "Європа у фокусі" (13.09.2021) 13.09.2021

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Стріт-арт проти смогу: мурал у Будапешті очищує повітря (15.07.2021) 15.07.2021

При створенні еко-муралу в Будапешті використали спеціальну фарбу, яка, за словами митців, "з'їдає" смог і очищує міське повітря. Дивіться, як це працює.

Вуличне мистецтво: з чорним гумором про "ковід" (06.01.2021) 06.01.2021

У той час, як мистецькі галереї закриті через пандемію, мистецтво перемістилося… на вулиці. Вражаючі мурали та графіті тематизують карантин і коронавірус. Дивіться самі!

З балончиком фарби проти наркодилерів (18.11.2020) 18.11.2020

Сотні тисяч українців мають проблеми з наркозалежністю. Боротися з наркодилерами треба в будь-який можливий спосіб, вважають громадські активісти. Вони виходять на вулиці міст з аерозольними балончиками. Дивіться навіщо!
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка 08.11.2020

У столиці Білорусі всюди можна помітити прикмети протесту. Із його символами бореться влада, але учасники демонстрацій продовжують висловлювати своє ставлення до Лукашенка на вулицях Мінська. Приклади - у фотогалереї DW.
Полотно Бенксі пішло з молотка за 7,5 мільйона фунтів

Полотно Бенксі пішло з молотка за 7,5 мільйона фунтів 22.10.2020

Торги тривали всього вісім хвилин. Попередньо іронічну картину "Покажи мені Моне" оцінювали у 3,5 мільйона фунтів.
Яскраві об'єкти стріт-арту в Берліні (фоторепортаж)

Яскраві об'єкти стріт-арту в Берліні (фоторепортаж) 11.09.2020

У Берліні повно стріт-арту - від графіті та муралів на стінах будинків і до невеликих інсталяцій. Не усе з цього є великим мистецтвом, іноді об'єкти стріт-арту з'являються нелегально, але багато з них точно варті уваги.
Стріт-арт у Берліні: яскраво, політично, урбаністично

Стріт-арт у Берліні: яскраво, політично, урбаністично 11.09.2020

У Берліні повно стріт-арту - від графіті та муралів на стінах будинків і до невеликих інсталяцій. Не усе з цього є великим мистецтвом, іноді об'єкти стріт-арту з'являються нелегально, але багато з них точно варті уваги.

Помити Київ: хто очищає столицю від бруду і графіті (25.08.2020) 25.08.2020

Активісти ініціативи "Києве, мий" відчищають від бруду і графіті площі, переходи, стіни будинків і пам’ятники. Вже помили 20 локацій, зокрема Контрактову площу, перехід на площі Льва Толстого та на Майдані Незалежності. Що мотивує активістів і чи допомагає міська влада?

Нові супергерої часів коронавірусу очима Бенксі (07.05.2020) 07.05.2020

Бетмен та Людина-павук вже не актуальні: новими супергероями сьогодення є медпрацівники, які борються з коронавірусом. Відомий британський вуличний митець Бенксі виразив це у своїй новій роботі.
Графіті на залишках Берлінського муру (фотогалерея)

Графіті на залишках Берлінського муру (фотогалерея) 09.11.2019

9 листопада - день падіння Берлінського муру. Цей символ поділу Німеччини на дві держави перестав існувати 1989 року. А на його залишках постала East Side Gallery, яка стала магнітом для туристів з усього світу.
Бенксі відзначив 50-річчя студентських протестів новими графіті у Парижі

Бенксі відзначив 50-річчя студентських протестів новими графіті у Парижі 29.06.2018

Всесвітньовідомий митець Бенксі справді намалював у Парижі нові графіті. Це нарешті визнав і сам митець. Однак походження кількох приписуваних йому малюнків - досі загадка.

Бенксі знову вступився за біженців новими графіті (25.06.2018) 25.06.2018

Всесвітньовідомий художник графіті Бенксі намалював у Парижі нові графіті, присвячені проблемам біженців. Одне з них з'явилося неподалік колишнього притулку для мігрантів, через закриття якого люди, зокрема діти, втратили дах над головою.

Меми про Путіна, шпигунів та отруту Новачок (16.03.2018) 16.03.2018

Отруєння екс-шпигуна Сергія Скрипаля та черговий гучний скандал довкола Росії стали темою інтернет-мемів та чорного гумору про Путіна та політику Росії.

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