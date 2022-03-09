Яскраві об'єкти стріт-арту в Берліні (фоторепортаж)

У Берліні повно стріт-арту - від графіті та муралів на стінах будинків і до невеликих інсталяцій. Не усе з цього є великим мистецтвом, іноді об'єкти стріт-арту з'являються нелегально, але багато з них точно варті уваги.