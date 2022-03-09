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Графіті
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Графіті".
Активісти ініціативи "Києве, мий" відчищають від бруду і графіті площі, переходи, стіни будинків і пам’ятники. Вже помили 20 локацій, зокрема Контрактову площу, перехід на площі Льва Толстого та на Майдані Незалежності. Що мотивує активістів і чи допомагає міська влада?
Всесвітньовідомий художник графіті Бенксі намалював у Парижі нові графіті, присвячені проблемам біженців. Одне з них з'явилося неподалік колишнього притулку для мігрантів, через закриття якого люди, зокрема діти, втратили дах над головою.