Молдова засудила графіті з трунами в Парижі

Молдова засудила дії своїх громадян, затриманих напередодні в Парижі за графіті з трунами "французьких солдатів в Україні".

Міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой різко розкритикував дії молдавських громадян, затриманих у Парижі в суботу, 8 червня, через графіті із зображенням трун і написом "французькі солдати в Україні".

"Ми шкодуємо про інцидент за участю трьох громадян Молдови в Парижі і рішуче його засуджуємо", - написав глава МЗС у соцмережі Х. Він назвав подію частиною гібридної тактики, спрямованої на те, щоб завдати шкоди міжнародному іміджу Молдови. Влада в Кишиневі готова співпрацювати з Францією для з'ясування обставин і притягнення винних до відповідальності, підкреслив міністр.

Графіті червоного кольору із зображенням трун було виявлено 7 червня на житлових будинках у 7-му окрузі Парижа неподалік від Ейфелевої вежі. У суботу вранці підозрюваних затримали і помістили під варту. Як повідомляв французький телеканал BFMTV, у них вилучили аерозолі з фарбою, рукавички і трафарети. Зараз поліція перевіряє зв'язок затриманих "з можливим іноземним втручанням".

Чи пов'язані ці малюнки з нещодавньою акцією з трунами біля Ейфелевої вежі, поки не встановлено.

Труни біля Ейфелевої вежі

Труни з французькими прапорами і написами "французькі солдати в Україні" з'явилися біля підніжжя Ейфелевої вежі 1 червня. Цього ж дня паризька поліція затримала трьох учасників акції. Ними виявилися громадянин Болгарії, який взяв відповідальність за доставку реквізиту, а також громадяни Німеччини та України. Під час допитів усі троє заявили, що погодилися виконати завдання за гроші: водій отримав за нього 120 євро, двоє інших молодих людей - по 400 євро.

Слідство поки не визначило ймовірних організаторів акції біля Ейфелевої вежі, але деякі докази, за даними французьких ЗМІ, вказують на можливу причетність Росії.

Відправлення французьких солдатів в Україну

Президент Франції Еммануель Макрон одним із перших західних лідерів заявив, що Україна повинна отримати право атакувати переданою їй зброєю військові об'єкти на території РФ. Крім того, Макрон неодноразово порушував питання про можливе відправлення західних військових в Україну, яка вже понад два роки обороняється від повномасштабної військової агресії РФ.

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