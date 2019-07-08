ГПУ відкрила справу через наміри NewsOne щодо телемосту- Луценко

Генеральна прокуратура України (ГПУ) зареєструвала провадження про замах на вчинення державної зради через плани українського телеканалу NewsOne щодо телемосту з Росією. "У зв'язку з намірами телеканалу NewsOne провести спільний телеміст із російським підсанкційним каналом ГПУ зареєструвала сьогодні провадження про замах на скоєння державної зради шляхом надання інформаційної підтримки підривній діяльності проти України", - повідомив у понеділок, 8 липня, генпрокурор Юрій Луценко на своїй сторінці у Facebook.

Окрім того, за цією інформацією, усі причетні до підготовки телемосту - від власника каналу до ведучого, що оприлюднив анонс, - викликані на допит. "Готується подання до суду про арешт активів", - наголосив Луценко.

Тим часом голова Верховної Ради Андрій Парубій повідомив, що доручив комітету парламенту з питань свободи слова та інформаційної політики розробити законопроєкт щодо заборони телемостів із російськими каналами, передає агенція "Українські Новини".

Як повідомлялося, NewsOne у понеділок поширив заяву, що вже скасував запланований на 12 липня телеміст з російським телеканалом. Водночас, як передає агенція "Інтерфакс", російська державна телевізійна і радіомовна компанія (ВДТРК), до якої входять телеканали "Россия 1" і "Россия 24", заявила, що не бачить підстав для скасування телемосту.

7 липня ведучий програми "Вести недели" на російському каналі "Россия 24" Дмитро Кисельов анонсував проведення телемосту "Треба поговорити" з українським телеканалом NewsOne. Як повідомлялося, власником NewsOne є депутат Верховної Ради Тарас Козак (фракція "Опозиційний блок"), наближений до одного із лідерів "Опозиційної платформи - За життя" Віктора Медведчука.