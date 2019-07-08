 ГПУ відкрила справу через наміри NewsOne щодо телемосту- Луценко | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.07.2019

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Новини

ГПУ відкрила справу через наміри NewsOne щодо телемосту- Луценко

Усіх причетних до наміру NewsOne провести телеміст з російським каналом викликано на допит, повідомив Юрій Луценко. Готується подання про арешт активів українського телеканалу.

Намір провести телеміст з російським каналом є замахом на державну зраду, заявили в ГПУ

Намір провести телеміст з російським каналом є замахом на державну зраду, заявили в ГПУ

Генеральна прокуратура України (ГПУ) зареєструвала провадження про замах на вчинення державної зради через плани українського телеканалу NewsOne щодо телемосту з Росією. "У зв'язку з намірами телеканалу NewsOne провести спільний телеміст із російським підсанкційним каналом ГПУ зареєструвала сьогодні провадження про замах на скоєння державної зради шляхом надання інформаційної підтримки підривній діяльності проти України", - повідомив у понеділок, 8 липня, генпрокурор Юрій Луценко на своїй сторінці у Facebook.

Окрім того, за цією інформацією, усі причетні до підготовки телемосту - від власника каналу до ведучого, що оприлюднив анонс, - викликані на допит. "Готується подання до суду про арешт активів", - наголосив Луценко.

DW.COM

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Українські політики виступили проти проведення телемосту між російським телеканалом "Росія24" та українським NewsOne. На українському каналі заявили, що хочуть "змусити політиків йти на переговори заради миру". (08.07.2019)

Тим часом голова Верховної Ради Андрій Парубій повідомив, що доручив комітету парламенту з питань свободи слова та інформаційної політики розробити законопроєкт щодо заборони телемостів із російськими каналами, передає агенція "Українські Новини". 

Як повідомлялося, NewsOne у понеділок поширив заяву, що вже скасував запланований на 12 липня телеміст з російським телеканалом. Водночас, як передає агенція "Інтерфакс", російська державна телевізійна і радіомовна компанія (ВДТРК), до якої входять телеканали "Россия 1" і "Россия 24", заявила, що не бачить підстав для скасування телемосту.

7 липня ведучий програми "Вести недели" на російському каналі "Россия 24" Дмитро Кисельов анонсував проведення телемосту "Треба поговорити" з українським телеканалом NewsOne. Як повідомлялося, власником NewsOne є депутат Верховної Ради Тарас Козак (фракція "Опозиційний блок"), наближений до одного із лідерів "Опозиційної платформи - За життя" Віктора Медведчука.

 

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