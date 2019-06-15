Продаж телеканалу ZIK: говорить і показує Віктор Медведчук?

Народний депутат Тарас Козак ("Опозиційний блок") створює в Україні новий медіахолдинг "Новини". Про це стало відомо наприкінці минулого тижня, після того як Козак придбав телеканал ZIK на додачу до "112" та NewsOne, якими заволодів раніше.

Усі три телеканали працюють в інформаційному форматі - випуски новин у них чергуються із прямоефірними обговореннями у студіях та авторськими програмами-інтерв'ю. Очолить новий холдинг відомий продюсер Олексій Семенов - у 2013 році він брав участь у запуску "112", в 2015-2016 роках працював на NewsOne.

Новий власник уже почав оновлювати менеджмент ZIKу - гендиректоркою телеканалу стала екс-керівниця медіапродакшену з групи "Інтер" Наталія Вітрук, а шеф-редакторкою колишня працівниця NewsOne Дарія Гордійко.

Спільні інтереси

У відповідь на зміну власника низка менеджерів журналістів та ведучих телеканалу заявили про звільнення. "Бо не Тарас Козак, а Віктор Медведчук і Росія",- пояснила у своєму блозі на "Українській правді" журналістка Тетяна Даниленко.

Тараса Козака із Віктором Медведчуком пов'язує спільний бізнес, офіс в одній будівлі, та, як раніше з’ясували журналісти проекту "Наші гроші", спільні польоти до Москви. На майбутніх парламентських виборах обидва балотуються до Верховної Ради за списками "Опозиційної платформи - За життя".

Віктор Медведчук

Журналісти, що звільнилася з ZIK-у побоюються втручання нового власника в редакційну політику. Політичний вплив Козака і Медведчука помітний на "112" і на NewsOne - на обох регулярно виходять сюжети з відвертою агітацією постулатів "Опоплатформи", в ефір запрошують самого Медведчука та його оточення. Київський Інститут масової інформації, спираючись на власне дослідження, вже кілька місяців поспіль називає "Оппозиційну платформу" найбільшим замовником "джинси" (замовних матеріалів - Ред.) і в онлайн-медіа. Медведчук відомий непростими відносинами із незалежними ЗМІ, зокрема, судовим протистоянням із журналістами "Радіо Свобода", які документували його авіаподорожі до Москви.

"ZIK був останнім каналом, де власник не диктував інформаційний порядок денний",- стверджує Тетяна Даниленко. Раніше канал повязували із львівським бізнесменом, головою футбольного клубу "Карпати" Петром Димінським.

Переформатування каналу

Втім, і за Димінського на каналі вибухали медіаскандали: у 2017 році, коли автомобіль з його кортежу на смерть збив жінку під Львовом, ZIK у новинних повідомленнях пов'язував кримінальну справу проти свого власника зі "спробою рейдерського захоплення". А у лютому 2019 року - новий скандал. На каналі вийшли інтерв'ю з фігурантами гучних журналістських розслідувань - ексзаступником голови СБУ Сергієм Семочком та сином першого заступника голови РНБО Ігорем Гладковським, які глядачі та експерти розцінили як відверто підлабузницькі.

Генпродюсерка ZIK-у Наталія Влащенко, яка залишається на телеканалі після зміни власника, запевнила DW, що Тарас Козак та новий менеджмент гарантував їй невтручання в редакційну політику. Утім в керівника новоствореного холдингу Олексія Семенова, вочевидь, власні погляди на редакційну незалежність. "Не існує жодних (редакційних - Ред.) стандартів … поки телевізійні канали живуть на дотаційні гроші від своїх власників… Я повинен задовольнити людину, яка витрачає великі гроші і має отримати той продукт, який хоче",- пояснював він принципи своєї роботи у нещодавньому інтерв’ю. До червня Семенов працював на телеканалі "Прямий", який під час президентських виборів відверто підтримував Петра Порошенка. DW звернулася до Олексія Семенова із проханням про коментар, однак відповіді досі не отримала.

У піар-відділі ZIK, тим часом, оголосили, що телеканал розпочинає переформатування і обирає новий слоган - "Об’єднуємо країну".

Запасний майданчик?

ZIK - найменший з телеканалів новоствореної групи. За даними телевізійної панелі Nielsen, у травні його дивилися 1,1 відсоток повнолітніх мешканців країни.Та разом із ним новий медіахолдинг сягає вже понад 6 відсотків національної аудиторії, і доєднуючись до інших медіагруп, які пов'язують з олігархами: "1+1" Ігора Коломойського, групою каналів (ICTV, СТБ, Новий) Віктора Пінчука, "Україною" Ріната Ахметова та "Інтером" Дмитра Фірташа та Сергія Льовочкіна. "ZIK більше популярний на заході України, де довіра до NewsOne та "112" нижча, тому його купівля допоможе групі Медведчука посилити регіональну присутність",- коментує заступниця міністра інформаційної політики України у 2015-2016 роках Тетяна Попова.

Окрім цього, на її думку, ZIK може стати для Тараса Козака своєрідною підстраховкою на випадок закриття інших двох каналів. Нагадаємо, що у жовтні Верховна Рада ухвалила звернення до Ради нацбезпеки і оборони (РНБО) з проханням застосувати санкції до власників NewsOne та "112", а самі канали позбавити ліцензії через начебто антиукраїнську діяльність. Екссекретар РНБО Олександр Турчинов тоді обіцяв, що санкції будуть запроваджені оперативно, однак далі обіцянок справа не пішла, а експерти говорили про відверту незаконність такої процедури.